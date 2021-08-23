***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket'imizin 19.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısındaŞirket Esas Sözleşmesi'nin ekteki şekilde tadil edilmesine bu kapsamda gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.Ekli esas sözleşme tadil tasarısı ile 23.08.2021 (bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960050BIST