***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme
20.03.2020 12:28
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Payların Türü başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 20 Mart 2020 tarih ve 10041 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7-8-9-19-30-37 07/05/2012 15/05/2012 8068
2-3-5-10-11-14-15-16-17-18-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-32-33-34-35-36-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-50-51-52-53-54-55-56-57-58 02/04/2013 08/04/2013 8295
4-12-13-31-49 21/11/2017 27/11/2017 9460
6 17/03/2020 20/03/2020 10041
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830983
BIST
15:2186.957
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 1.761,52
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
86.658
15:216,5156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0287
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5489
En Düşük
6,4561
15:216,9920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0093
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
15:21313,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 3,70
|Açılış
|: 313,72
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|7,59
|2.119.857
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|639.438
|% 10,00
|
|DESA
|2,20
|1.392.258
|% 10,00
|
|BURVA
|12,65
|14.562
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|8.549
|% 10,00
|
|IHGZT
|3,33
|174.365
|% -6,46
|
|MTRYO
|5,08
|34
|% -3,24
|
|TTRAK
|40,36
|1.473.339
|% -3,21
|
|KLMSN
|10,89
|20.190.736
|% -2,85
|
|BOLUC
|3,11
|7.674.521
|% -2,81
|
|GARAN
|7,60
|593.878.429
|% 0,26
|
|THYAO
|8,04
|358.743.919
|% 1,26
|
|ASELS
|21,36
|319.528.867
|% 1,23
|
|ISFIN
|3,07
|165.177.900
|% 7,34
|
|TSPOR
|2,14
|162.953.542
|% -2,28
|
|ODAS
|1,23
|109.344.597
|% 4,24
|
|YKBNK
|1,91
|162.644.851
|% 0,53
|
|GARAN
|7,60
|593.878.429
|% 0,26
|
|TSPOR
|2,14
|162.953.542
|% -2,28
|
|ISFIN
|3,07
|165.177.900
|% 7,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6386
|7,6769
|% 1,93
|
|Frank
|6,6049
|6,6446
|% -0,09
|
|Riyal
|1,7268
|1,7354
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.497
|1.498
|25,95
|
|Altın Gr.
|315
|315
|4,90
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,51
|12,55
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|0,11
|
|B. Petrol
|29,31
|29,31
|0,84
|
Seans Raporu
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-
15:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1700, 92 artarak (% 2.09 ) 83, 246
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15:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYES, EKIZ, EGCYO, ETILR, SALIX, YBTAS, EGCYH, BALAT, ORMA, ISBIR
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15:31
BIZIM, OSMEN, ORMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:31
IHGZT, MERIT, TTRAK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:31
Bu seansda işlem gören 318 hisse senedinden 287 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 19 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 12 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem