GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme

20.03.2020 12:28
GÜNCEL HABERLER



***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Payların Türü başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 20 Mart 2020 tarih ve 10041 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7-8-9-19-30-37 07/05/2012 15/05/2012 8068
2-3-5-10-11-14-15-16-17-18-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-32-33-34-35-36-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-50-51-52-53-54-55-56-57-58 02/04/2013 08/04/2013 8295
4-12-13-31-49 21/11/2017 27/11/2017 9460
6 17/03/2020 20/03/2020 10041



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830983


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:2186.957
Değişim :  2,07% |  1.761,52
Açılış :  87.217  
Önceki Kapanış :  85.195  
En Yüksek
88.093 En Düşük
86.658
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ASUZU 7,59 2.119.857 % 10,00  
MRSHL 38,72 639.438 % 10,00  
DESA 2,20 1.392.258 % 10,00  
BURVA 12,65 14.562 % 10,00  
EGCYO 0,22 8.549 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6386 7,6769 % 1,93  
Frank 6,6049 6,6446 % -0,09  
Riyal 1,7268 1,7354 % -0,49  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.497 1.498 25,95  
Altın Gr. 315 315 4,90  
Cumhuriyet 2.100 2.132 28,00  
Tam 2.087 2.141 33,52  
Yarım 1.009 1.036 16,22  
Çeyrek 506 518 8,11  
Gümüş.Ons 12,51 12,55 0,41  
Gümüş Gr. 2,64 2,65 0,11  
B. Petrol 29,31 29,31 0,84  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru