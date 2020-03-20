***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Payların Türü başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 20 Mart 2020 tarih ve 10041 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte sunulmaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No7-8-9-19-30-37 07/05/2012 15/05/2012 80682-3-5-10-11-14-15-16-17-18-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-32-33-34-35-36-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-50-51-52-53-54-55-56-57-58 02/04/2013 08/04/2013 82954-12-13-31-49 21/11/2017 27/11/2017 94606 17/03/2020 20/03/2020 10041http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830983BIST