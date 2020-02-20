***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.815.808 -1.784.553 -11.001.988 1.086.307 -251.687 56.587.263 32.865 215.280.708 71.221.773 436.986.496 121.932.616 558.919.112Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler1.136.406 1.136.406 1.136.406Düzeltmelerden Sonraki Tutar105.815.808 -1.784.553 -11.001.988 1.086.307 -251.687 56.587.263 32.865 216.417.114 71.221.773 438.122.902 121.932.616 560.055.518Transferler4.094.733 67.127.040 -71.221.773Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.355.893 -70.150 97.257.061 93.831.018 61.108.298 154.939.316Dönem Karı (Zararı)29 97.257.061 97.257.061 61.816.707 159.073.768Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)31 -3.355.893 -70.150 -3.426.043 -708.409 -4.134.452Kar Payları21 -18.491.699 -18.491.699 -2.377.733 -20.869.432Dönem Sonu Bakiyeler105.815.808 -1.784.553 -14.357.881 1.086.307 -321.837 60.681.996 32.865 265.052.455 97.257.061 513.462.221 180.663.181 694.125.402Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.815.808 -1.784.553 -14.357.881 1.086.307 -321.837 60.681.996 32.865 265.052.455 97.257.061 513.462.221 180.663.181 694.125.402Transferler7.298.665 89.958.396 -97.257.061Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.820.651 -186.688 10.046.229 7.038.890 23.091.140 30.130.030Dönem Karı (Zararı)29 10.046.229 10.046.229 23.856.120 33.902.349Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)31 -2.820.651 -186.688 -3.007.339 -764.980 -3.772.319Kar Payları21 -4.268.552 -4.268.552Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)21 -595.436 -507.100 -1.102.536 181.598 -920.938Dönem Sonu Bakiyeler105.815.808 -1.784.553 -17.773.968 1.086.307 -508.525 67.980.661 32.865 354.503.751 10.046.229 519.398.575 199.667.367 719.065.942Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI124.083.290 99.654.966Dönem Karı (Zararı)29 33.902.349 159.073.768Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33.902.349 159.073.768Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler37.861.368 76.037.515Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15-16 39.591.594 33.174.516Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.026.631 8.416.226Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -3.026.631 8.416.226Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.239.127 5.633.343Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 5.025.030 5.340.437Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 1.214.097 292.906Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.197.226 1.836.618Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -416.224 -1.374.668Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 1.613.450 3.211.286Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -3.513.873 306.766Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -2.619.925 33.535.179Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler26 -6.150 -6.865.133İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler58.407.813 -89.657.646Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-35.963.195 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 47.916.967 33.828.609Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8-10-20 14.394.931 -6.351.270Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 37.798.714 -71.210.917Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -11.742.933 -29.303.265Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8-10-20 6.003.329 -16.620.803Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları130.171.530 145.453.637Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -4.217.388 -4.001.666Vergi İadeleri (Ödemeleri)28 -1.870.852 -41.797.005YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-45.742.825 -56.816.513Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14-15 1.091.941 14.326.823Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14-15 -46.834.766 -71.143.336FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.824.400 -81.733.981Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 81.407.391 56.218.086Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -61.314.439 -117.082.635Ödenen Temettüler21 -4.268.552 -20.869.432YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)94.164.865 -38.895.528NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)94.164.865 -38.895.528DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 26.105.976 65.001.504DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 120.270.841 26.105.976Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 120.270.841 26.105.976Finansal Yatırımlar5 35.323.195 0Ticari Alacaklar201.573.959 248.077.745İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-30 67.130 107.242İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 201.506.829 247.970.503Diğer Alacaklar902.549 15.407.160İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar30 0 8.439.200İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 902.549 6.967.960Stoklar9 204.402.630 242.201.344Peşin Ödenmiş Giderler10 8.519.264 14.633.055Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28 528.465 2.425.223Diğer Dönen Varlıklar5.857.155 5.871.507İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 5.857.155 5.871.507ARA TOPLAM577.378.058 554.722.010TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR577.378.058 554.722.010DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5.200.973 4.560.973Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar5 5.200.973 4.560.973Diğer Alacaklar327.628 302.002İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 327.628 302.002Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 53.957.636 50.630.452Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 1.421.186 1.421.186Maddi Duran Varlıklar268.360.002 261.659.476Arazi ve Arsalar14 19.546.144 15.279.381Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14 6.056.175 5.594.576Binalar14 40.292.250 30.417.731Tesis, Makine ve Cihazlar14 150.126.847 159.439.040Taşıtlar14 9.722.967 12.325.840Mobilya ve Demirbaşlar14 5.505.524 5.904.337Özel Maliyetler14 4.680.318 5.256.405Yapılmakta Olan Yatırımlar14 25.449.234 18.366.707Diğer Maddi Duran Varlıklar14 6.980.543 9.075.459Kullanım Hakkı Varlıkları16 5.755.671 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.707.899 6.251.044Diğer Haklar15 4.821.145 2.730.068Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri15 877.892 344.659Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 8.862 3.176.317Peşin Ödenmiş Giderler10 10.635.902 10.179.376Ertelenmiş Vergi Varlığı28 16.829.186 11.241.706TOPLAM DURAN VARLIKLAR368.196.083 346.246.215TOPLAM VARLIKLAR945.574.141 900.968.225KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar69.332.392 47.619.775İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar69.332.392 47.619.775Banka Kredileri6 67.321.991 47.619.775Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 2.010.401 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.917.591 13.694.664İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.917.591 13.694.664Banka Kredileri6 1.917.591 13.694.664Ticari Borçlar70.396.848 82.556.005İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-30 60.419 112.190İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 70.336.429 82.443.815Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 7.594.889 6.176.236Diğer Borçlar1.402.742 1.397.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8-30 900.000 900.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 502.742 497.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.438.759 9.095.835İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 13.438.759 9.095.835Kısa Vadeli Karşılıklar4.444.156 3.209.755Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 4.444.156 3.209.755Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.788.162 1.932.991İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 2.788.162 1.932.991ARA TOPLAM171.315.539 165.682.261TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER171.315.539 165.682.261UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar23.633.555 13.476.147İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar23.633.555 13.476.147Banka Kredileri6 19.567.595 13.476.147Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 4.065.960 0Uzun Vadeli Karşılıklar31.152.763 27.363.442Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 31.152.763 27.363.442Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 406.342 320.973TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER55.192.660 41.160.562TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER226.508.199 206.842.823ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar519.398.575 513.462.221Ödenmiş Sermaye21 105.815.808 105.815.808Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)21 -1.784.553 -1.784.553Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-17.196.186 -13.593.411Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-16.687.661 -13.271.574Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -17.773.968 -14.357.881Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 1.086.307 1.086.307Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar21 -508.525 -321.837Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler67.980.661 60.681.996Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı3.814.988 3.814.988Yasal Yedekler21 64.165.673 56.867.008Diğer Yedekler21 32.865 32.865Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 354.503.751 265.052.455Net Dönem Karı veya Zararı21 10.046.229 97.257.061Kontrol Gücü Olmayan Paylar29 199.667.367 180.663.181TOPLAM ÖZKAYNAKLAR719.065.942 694.125.402TOPLAM KAYNAKLAR945.574.141 900.968.225Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 1.028.223.556 1.189.550.086Satışların Maliyeti22 -917.667.136 -896.443.622TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)110.556.420 293.106.464BRÜT KAR (ZARAR)110.556.420 293.106.464Genel Yönetim Giderleri23 -44.713.776 -44.190.493Pazarlama Giderleri23 -53.500.745 -60.138.292Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -6.156.220 -8.321.018Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 48.527.194 104.812.109Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -25.889.490 -77.546.744ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)28.823.383 207.722.026Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 34.812.755 31.670.432Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -22.983.685 -17.749.673Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 3.513.873 -306.766FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)44.166.326 221.336.019Finansman Gelirleri27 629.601 3.069.990Finansman Giderleri27 -13.513.503 -31.797.062SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)31.282.424 192.608.947Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.619.925 -33.535.179Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -1.870.852 -34.887.816Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 4.490.777 1.352.637SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)33.902.349 159.073.768DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)33.902.349 159.073.768Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23.856.120 61.816.707Ana Ortaklık Payları10.046.229 97.257.061Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç 29 0,09500000 0,91900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar31 -3.772.319 -4.134.452Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.596.963 -5.210.644Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-186.688 -70.150Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.011.332 1.146.342Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.011.332 1.146.342Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.772.319 -4.134.452TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)30.130.030 154.939.316Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23.091.140 61.108.298Ana Ortaklık Payları7.038.890 93.831.018http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820548BIST