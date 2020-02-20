***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor
20.02.2020 18:18
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
105.815.808 -1.784.553 -11.001.988 1.086.307 -251.687 56.587.263 32.865 215.280.708 71.221.773 436.986.496 121.932.616 558.919.112
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.136.406 1.136.406 1.136.406
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
105.815.808 -1.784.553 -11.001.988 1.086.307 -251.687 56.587.263 32.865 216.417.114 71.221.773 438.122.902 121.932.616 560.055.518
Transferler
4.094.733 67.127.040 -71.221.773
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.355.893 -70.150 97.257.061 93.831.018 61.108.298 154.939.316
Dönem Karı (Zararı)
29 97.257.061 97.257.061 61.816.707 159.073.768
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -3.355.893 -70.150 -3.426.043 -708.409 -4.134.452
Kar Payları
21 -18.491.699 -18.491.699 -2.377.733 -20.869.432
Dönem Sonu Bakiyeler
105.815.808 -1.784.553 -14.357.881 1.086.307 -321.837 60.681.996 32.865 265.052.455 97.257.061 513.462.221 180.663.181 694.125.402
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
105.815.808 -1.784.553 -14.357.881 1.086.307 -321.837 60.681.996 32.865 265.052.455 97.257.061 513.462.221 180.663.181 694.125.402
Transferler
7.298.665 89.958.396 -97.257.061
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.820.651 -186.688 10.046.229 7.038.890 23.091.140 30.130.030
Dönem Karı (Zararı)
29 10.046.229 10.046.229 23.856.120 33.902.349
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -2.820.651 -186.688 -3.007.339 -764.980 -3.772.319
Kar Payları
21 -4.268.552 -4.268.552
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
21 -595.436 -507.100 -1.102.536 181.598 -920.938
Dönem Sonu Bakiyeler
105.815.808 -1.784.553 -17.773.968 1.086.307 -508.525 67.980.661 32.865 354.503.751 10.046.229 519.398.575 199.667.367 719.065.942
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
124.083.290 99.654.966
Dönem Karı (Zararı)
29 33.902.349 159.073.768
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33.902.349 159.073.768
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
37.861.368 76.037.515
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15-16 39.591.594 33.174.516
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.026.631 8.416.226
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.026.631 8.416.226
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.239.127 5.633.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 5.025.030 5.340.437
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.214.097 292.906
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.197.226 1.836.618
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -416.224 -1.374.668
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 1.613.450 3.211.286
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.513.873 306.766
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -2.619.925 33.535.179
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
26 -6.150 -6.865.133
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
58.407.813 -89.657.646
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-35.963.195 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 47.916.967 33.828.609
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-10-20 14.394.931 -6.351.270
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 37.798.714 -71.210.917
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -11.742.933 -29.303.265
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-10-20 6.003.329 -16.620.803
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
130.171.530 145.453.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -4.217.388 -4.001.666
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -1.870.852 -41.797.005
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-45.742.825 -56.816.513
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-15 1.091.941 14.326.823
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -46.834.766 -71.143.336
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.824.400 -81.733.981
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 81.407.391 56.218.086
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -61.314.439 -117.082.635
Ödenen Temettüler
21 -4.268.552 -20.869.432
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
94.164.865 -38.895.528
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
94.164.865 -38.895.528
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 26.105.976 65.001.504
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 120.270.841 26.105.976
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 120.270.841 26.105.976
Finansal Yatırımlar
5 35.323.195 0
Ticari Alacaklar
201.573.959 248.077.745
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-30 67.130 107.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 201.506.829 247.970.503
Diğer Alacaklar
902.549 15.407.160
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 0 8.439.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 902.549 6.967.960
Stoklar
9 204.402.630 242.201.344
Peşin Ödenmiş Giderler
10 8.519.264 14.633.055
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 528.465 2.425.223
Diğer Dönen Varlıklar
5.857.155 5.871.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 5.857.155 5.871.507
ARA TOPLAM
577.378.058 554.722.010
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
577.378.058 554.722.010
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5.200.973 4.560.973
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 5.200.973 4.560.973
Diğer Alacaklar
327.628 302.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 327.628 302.002
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 53.957.636 50.630.452
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.421.186 1.421.186
Maddi Duran Varlıklar
268.360.002 261.659.476
Arazi ve Arsalar
14 19.546.144 15.279.381
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 6.056.175 5.594.576
Binalar
14 40.292.250 30.417.731
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 150.126.847 159.439.040
Taşıtlar
14 9.722.967 12.325.840
Mobilya ve Demirbaşlar
14 5.505.524 5.904.337
Özel Maliyetler
14 4.680.318 5.256.405
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 25.449.234 18.366.707
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 6.980.543 9.075.459
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 5.755.671 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.707.899 6.251.044
Diğer Haklar
15 4.821.145 2.730.068
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
15 877.892 344.659
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 8.862 3.176.317
Peşin Ödenmiş Giderler
10 10.635.902 10.179.376
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 16.829.186 11.241.706
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
368.196.083 346.246.215
TOPLAM VARLIKLAR
945.574.141 900.968.225
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
69.332.392 47.619.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
69.332.392 47.619.775
Banka Kredileri
6 67.321.991 47.619.775
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 2.010.401 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.917.591 13.694.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.917.591 13.694.664
Banka Kredileri
6 1.917.591 13.694.664
Ticari Borçlar
70.396.848 82.556.005
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-30 60.419 112.190
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 70.336.429 82.443.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 7.594.889 6.176.236
Diğer Borçlar
1.402.742 1.397.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-30 900.000 900.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 502.742 497.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.438.759 9.095.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 13.438.759 9.095.835
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.444.156 3.209.755
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 4.444.156 3.209.755
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.788.162 1.932.991
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 2.788.162 1.932.991
ARA TOPLAM
171.315.539 165.682.261
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
171.315.539 165.682.261
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.633.555 13.476.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.633.555 13.476.147
Banka Kredileri
6 19.567.595 13.476.147
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 4.065.960 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
31.152.763 27.363.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 31.152.763 27.363.442
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 406.342 320.973
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.192.660 41.160.562
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
226.508.199 206.842.823
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
519.398.575 513.462.221
Ödenmiş Sermaye
21 105.815.808 105.815.808
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
21 -1.784.553 -1.784.553
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-17.196.186 -13.593.411
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.687.661 -13.271.574
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -17.773.968 -14.357.881
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 1.086.307 1.086.307
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
21 -508.525 -321.837
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
67.980.661 60.681.996
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
3.814.988 3.814.988
Yasal Yedekler
21 64.165.673 56.867.008
Diğer Yedekler
21 32.865 32.865
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 354.503.751 265.052.455
Net Dönem Karı veya Zararı
21 10.046.229 97.257.061
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29 199.667.367 180.663.181
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
719.065.942 694.125.402
TOPLAM KAYNAKLAR
945.574.141 900.968.225
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 1.028.223.556 1.189.550.086
Satışların Maliyeti
22 -917.667.136 -896.443.622
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
110.556.420 293.106.464
BRÜT KAR (ZARAR)
110.556.420 293.106.464
Genel Yönetim Giderleri
23 -44.713.776 -44.190.493
Pazarlama Giderleri
23 -53.500.745 -60.138.292
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -6.156.220 -8.321.018
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 48.527.194 104.812.109
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -25.889.490 -77.546.744
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.823.383 207.722.026
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 34.812.755 31.670.432
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -22.983.685 -17.749.673
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 3.513.873 -306.766
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
44.166.326 221.336.019
Finansman Gelirleri
27 629.601 3.069.990
Finansman Giderleri
27 -13.513.503 -31.797.062
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.282.424 192.608.947
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.619.925 -33.535.179
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.870.852 -34.887.816
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 4.490.777 1.352.637
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.902.349 159.073.768
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.902.349 159.073.768
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.856.120 61.816.707
Ana Ortaklık Payları
10.046.229 97.257.061
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Hisse Başına Kazanç 29 0,09500000 0,91900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
31 -3.772.319 -4.134.452
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.596.963 -5.210.644
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-186.688 -70.150
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.011.332 1.146.342
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.011.332 1.146.342
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.772.319 -4.134.452
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.130.030 154.939.316
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.091.140 61.108.298
Ana Ortaklık Payları
7.038.890 93.831.018
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820548
BIST