***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.815.808 -1.784.553 -14.357.881 1.086.307 -321.837 60.681.996 32.865 265.052.455 97.257.061 513.462.221 180.663.181 694.125.402Transferler7.298.665 89.958.396 -97.257.061 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.517.023 -43.829 14.944.557 12.383.705 18.104.995 30.488.700Dönem Karı (Zararı)27 14.944.557 14.944.557 18.601.475 33.546.032Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 -2.517.023 -43.829 -2.560.852 -496.480 -3.057.332Kar Payları21 -4.268.552 -4.268.552Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-595.435 -486.104 -1.081.539 181.598 -899.941Dönem Sonu Bakiyeler105.815.808 -1.784.553 -17.470.339 1.086.307 -365.666 67.980.661 32.865 354.524.747 14.944.557 524.764.387 194.681.222 719.445.609Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.815.808 -1.784.553 -17.773.968 1.086.307 -508.525 67.980.661 32.865 354.503.751 10.046.229 519.398.575 199.667.367 719.065.942Transferler2.344.521 7.701.708 -10.046.229 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.498.884 -14.580 14.974.049 12.460.585 16.801.232 29.261.817Dönem Karı (Zararı)27 14.974.049 14.974.049 17.185.194 32.159.243Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 -2.498.884 -14.580 -2.513.464 -383.962 -2.897.426Sermaye Arttırımı21 74.184.192 -1.251.093 2.143.437 75.076.536 75.076.536Kar Payları21 -7.532.739 -7.532.739Dönem Sonu Bakiyeler180.000.000 -3.035.646 2.143.437 -20.272.852 1.086.307 -523.105 70.325.182 32.865 362.205.459 14.974.049 606.935.696 208.935.860 815.871.556Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI38.768.306 110.552.955Dönem Karı (Zararı)32.159.243 33.546.032Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)27 32.159.243 33.546.032Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler25.233.865 21.509.008Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15-16 20.697.154 18.720.388Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-928.465 -2.107.011Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -928.465 -2.107.011Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.881.017 4.873.905Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 6.462.440 3.396.086Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 418.577 1.477.819Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.080.546 1.733.886Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -396.817 -894.542Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 1.477.363 2.628.428Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -2.793.589 -2.628.128Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 578.822 764.497Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler25 -281.620 151.471İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-13.933.932 60.646.926Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 19.317.880 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -11.679.634 24.616.978Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8-10-20 -22.362.997 6.671.386Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -25.079.297 18.256.665Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 9.206.909 5.480.085Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8-10-20 16.663.207 5.621.812Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları43.459.176 115.701.966Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -4.022.308 -3.275.716Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -668.562 -1.873.295YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-14.768.791 -28.558.627Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14-15 1.655.281 -61.433Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14-15 -16.424.072 -27.597.253Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -899.941FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI116.440.866 -24.494.212Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri21 76.327.629 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları21 -1.251.093 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 120.147.052 41.088.779Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -71.249.983 -61.314.439Ödenen Temettüler21 -7.532.739 -4.268.552YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)140.440.381 57.500.116NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)140.440.381 57.500.116DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 120.270.841 26.105.976DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ260.711.222 83.606.092Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 260.711.222 120.270.841Finansal Yatırımlar5 16.005.315 35.323.195Ticari Alacaklar212.704.695 201.573.959İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-28 471.477 67.130İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 212.233.218 201.506.829Diğer Alacaklar666.974 902.549İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 666.974 902.549Stoklar9 229.481.927 204.402.630Peşin Ödenmiş Giderler13.400.275 8.519.264İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 13.400.275 8.519.264Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 242.907 528.465Diğer Dönen Varlıklar7.298.858 5.857.155İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 7.298.858 5.857.155ARA TOPLAM740.512.173 577.378.058TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR740.512.173 577.378.058DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5.200.973 5.200.973Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar5 5.200.973 5.200.973Diğer Alacaklar328.598 327.628İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 328.598 327.628Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 56.736.645 53.957.636Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 1.421.186 1.421.186Maddi Duran Varlıklar262.160.383 268.360.002Arazi ve Arsalar14 20.637.981 19.546.144Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14 5.637.530 6.056.175Binalar14 37.676.178 40.292.250Tesis, Makine ve Cihazlar14 156.457.860 150.126.847Taşıtlar14 8.342.630 9.722.967Mobilya ve Demirbaşlar14 6.368.101 5.505.524Özel Maliyetler14 4.406.913 4.680.318Yapılmakta Olan Yatırımlar14 16.649.850 25.449.234Diğer Maddi Duran Varlıklar14 5.983.340 6.980.543Kullanım Hakkı Varlıkları16 3.853.407 5.755.671Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.260.775 5.707.899Diğer Haklar15 4.381.819 4.821.145Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri15 1.865.694 877.892Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 13.262 8.862Peşin Ödenmiş Giderler10 28.813.054 10.635.902Ertelenmiş Vergi Varlığı26 18.608.620 16.829.186TOPLAM DURAN VARLIKLAR383.383.641 368.196.083TOPLAM VARLIKLAR1.123.895.814 945.574.141KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar88.347.881 69.332.392İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar88.347.881 69.332.392Banka Kredileri6 86.308.973 67.321.991Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 2.038.908 2.010.401Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 1.917.591İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 1.917.591Banka Kredileri6 0 1.917.591Ticari Borçlar79.206.940 70.396.848İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-28 226.287 60.419İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 78.980.653 70.336.429Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 9.579.395 7.594.889Diğer Borçlar2.382.440 1.402.742İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8-28 0 900.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.382.440 502.742Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)30.525.624 13.438.759İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 30.525.624 13.438.759Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 351.041 0Kısa Vadeli Karşılıklar5.865.828 4.444.156Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 5.865.828 4.444.156Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.277.470 2.788.162İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 3.277.470 2.788.162ARA TOPLAM219.536.619 171.315.539TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER219.536.619 171.315.539UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar55.432.726 23.633.555İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar55.432.726 23.633.555Banka Kredileri6 53.297.792 19.567.595Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 2.134.934 4.065.960Uzun Vadeli Karşılıklar32.408.587 31.152.763Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 32.408.587 31.152.763Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 646.326 406.342TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER88.487.639 55.192.660TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER308.024.258 226.508.199ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar606.935.696 519.398.575Ödenmiş Sermaye21 180.000.000 105.815.808Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)21 -3.035.646 -1.784.553Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 2.143.437 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-19.709.650 -17.196.186Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19.186.545 -16.687.661Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -20.272.852 -17.773.968Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 1.086.307 1.086.307Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-523.105 -508.525Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler70.325.182 67.980.661Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı3.814.988 3.814.988Yasal Yedekler21 66.510.194 64.165.673Diğer Yedekler21 32.865 32.865Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 362.205.459 354.503.751Net Dönem Karı veya Zararı27 14.974.049 10.046.229Kontrol Gücü Olmayan Paylar21 208.935.860 199.667.367TOPLAM ÖZKAYNAKLAR815.871.556 719.065.942TOPLAM KAYNAKLAR1.123.895.814 945.574.141Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 469.299.414 516.384.501 218.704.522 286.592.731Satışların Maliyeti22 -421.119.647 -452.035.806 -193.850.068 -249.795.373TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)48.179.767 64.348.695 24.854.454 36.797.358BRÜT KAR (ZARAR)48.179.767 64.348.695 24.854.454 36.797.358Genel Yönetim Giderleri23 -22.723.224 -21.808.035 -10.850.113 -11.121.588Pazarlama Giderleri23 -24.056.540 -26.085.081 -10.454.351 -13.935.899Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -2.308.299 -2.231.544 -1.143.125 -1.276.498Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 31.981.645 36.960.097 13.127.579 13.269.307Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -8.713.859 -19.497.066 -2.710.062 -9.586.384ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.359.490 31.687.066 12.824.382 14.146.296Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 28.096.419 19.524.323 13.389.000 10.219.074Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -12.457.965 -12.206.416 -6.423.669 -5.406.181Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 2.793.589 2.628.128 1.762.250 1.709.216FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)40.791.533 41.633.101 21.551.963 20.668.405Finansman Gelirleri41.892 141.413 41.892 141.413Finansman Giderleri-8.095.360 -7.463.985 -4.333.926 -2.872.486SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)32.738.065 34.310.529 17.259.929 17.937.332Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-578.822 -764.497 6.324.694 -391.420Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -1.305.161 -2.384.816 -450.460 -2.384.816Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 726.339 1.620.319 6.775.154 1.993.396SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)32.159.243 33.546.032 23.584.623 17.545.912DÖNEM KARI (ZARARI)32.159.243 33.546.032 23.584.623 17.545.912Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar17.185.194 18.601.475 10.633.815 10.040.789Ana Ortaklık Payları14.974.049 14.944.557 12.950.808 7.505.123Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç 27 0,08300000 0,14100000 0,07200000 0,07100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar27 -2.897.426 -3.057.332 -1.395.393 -2.150.641Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.695.956 -3.863.465 -1.849.438 -2.770.893Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-14.580 -43.829 47.169 55.983Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler813.110 849.962 406.876 564.269Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi813.110 849.962 406.876 564.269Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.897.426 -3.057.332 -1.395.393 -2.150.641TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.261.817 30.488.700 22.189.230 15.395.271Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16.801.232 18.104.995 10.612.112 9.958.594Ana Ortaklık Payları12.460.585 12.383.705 11.577.118 5.436.677http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869113BIST