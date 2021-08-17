***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler105.815.808 -1.784.553 -17.773.968 1.086.307 -508.525 67.980.661 32.865 354.503.751 10.046.229 519.398.575 199.667.367 719.065.942Transferler2.344.521 7.701.708 -10.046.229 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.498.884 -14.580 14.974.049 12.460.585 16.801.232 29.261.817Dönem Karı (Zararı)27 14.974.049 14.974.049 17.185.194 32.159.243Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.498.884 -14.580 -2.513.464 -383.962 -2.897.426Sermaye Arttırımı21 74.184.192 -1.251.093 2.143.437 75.076.536 75.076.536Kar Payları27 -7.532.739 -7.532.739Dönem Sonu Bakiyeler180.000.000 -3.035.646 2.143.437 -20.272.852 1.086.307 -523.105 70.325.182 32.865 362.205.459 14.974.049 606.935.696 208.935.860 815.871.556Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler180.000.000 -3.035.646 2.143.437 -21.569.616 2.275.424 -595.834 70.325.182 32.865 362.205.459 75.495.311 667.276.582 250.427.022 917.703.604Transferler8.021.785 67.473.526 -75.495.311 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.980.792 -24.087 143.057.537 141.052.658 38.377.664 179.430.322Dönem Karı (Zararı)27 143.057.537 143.057.537 38.849.398 181.906.935Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.980.792 -24.087 -2.004.879 -471.734 -2.476.613Sermaye Arttırımı21 320.000.000 -5.396.697 5.478.128 320.081.431 320.081.431Kar Payları27 -7.543.007 -7.543.007Dönem Sonu Bakiyeler500.000.000 -8.432.343 7.621.565 -23.550.408 2.275.424 -619.921 78.346.967