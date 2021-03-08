***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısına katılım hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 19.02.2021Genel Kurul Tarihi 30.03.2021Genel Kurul Saati 13:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2021Ülke TürkiyeŞehir BURSAİlçe OSMANGAZİAdres Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSAGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 2020 yılı hesap dönemine ait, Bağımsız Denetim Raporunun okunması,5 - 2020 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,7 - Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, kâr dağıtım hususundaki Yönetim Kurulu önerisinin müzakeresi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilen adayların Genel Kurulun onayına sunularak seçimi,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bağımsız denetleme kuruluşu, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin, Genel Kurulun onayına sunulması,11 - Şirketin 2020 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilerek Genel Kurulun onayına sunulması. Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2021 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 3'ncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması,13 - Şirketin 2020 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi sunulması,14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması,15 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,16 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 BUCIM GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI 30.03.2021.pdf - İlan MetniEk Açıklamalar2020 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantımız, yetkili mercilerce herhangi bir karar alınmadığı taktirde, planlandığı gibi 30.03.2021 tarihinde yapılacaktır.Bursa Valiliği İl Hıfzısıhha Kurul Kararı doğrultusunda, fiziki ortamda asgari düzeyde pay sahibinin katılımı ile toplantının gerçekleştirilmesini teminen, pay sahiplerimizin Genel Kurul toplantısına fiziki ortamda katılım yerine, elektronik ortamda katılmalarını ve buna ilişkin işlemleri tamamlamalarını tavsiye ediyoruz.Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulacaktır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915771BIST