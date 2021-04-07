***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 19.02.2021Genel Kurul Tarihi 30.03.2021Genel Kurul Saati 13:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2021Ülke TürkiyeŞehir BURSAİlçe OSMANGAZİAdres Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSAGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 2020 yılı hesap dönemine ait, Bağımsız Denetim Raporunun okunması,5 - 2020 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,7 - Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, kâr dağıtım hususundaki Yönetim Kurulu önerisinin müzakeresi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilen adayların Genel Kurulun onayına sunularak seçimi,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bağımsız denetleme kuruluşu, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin, Genel Kurulun onayına sunulması,11 - Şirketin 2020 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilerek Genel Kurulun onayına sunulması. Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2021 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 3'ncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması,13 - Şirketin 2020 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi sunulması,14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması,15 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,16 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2021 Salı günü saat 13:30'da Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde yapılmıştır.1- Kar dağıtımı ile ilgili olarak, 2020 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 16.947.783,34 TL tutarındaki kârın, 84.358,28 TL %5 birinci tertip Yasal Yedek ayrıldıktan sonra kalan 15.260.617,75 TL'lik kısmının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, bakiye 1.602.807,31 TL'nin ise Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına TMS esas alınarak hazırlanan 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolara göre 75.495.311 TL olarak gerçekleşen Ana ortaklığa ait konsolide net dönem kârının ise 84.358,28 TL %5 birinci tertip Yasal Yedek ayrıldıktan sonra kalan 75.410.952,72 TL'nin "Geçmiş Yıl Kârları" hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.2- Yönetim Kurulu üye sayısı 10 (On) ve görev süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI, Sayın İsmail TARMAN, Sayın Bülent Selen SARPER, Sayın Hidayet Nalan TÜZEL, Sayın Mustafa TARMAN ve Sayın Murat TARMAN 'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Sayın Nalan ERKARAKAŞ, Sayın Cevdet ERKANLI, Sayın Salim Can KARAŞIKLI ile Sayın Selahattin SERBEST'nın 1 yıllığına seçilmeleri kararlaştırılmıştır.3- Bağımsız Denetleme Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. bir yıllığına seçilmesi Genel Kurulca onaylanmıştır.4- Şirketimiz tarafından yıl içinde yapılan bağışlar hakkında, Genel Kurula bilgi sunulmuştur. Şirketimizin 2021 yılında yapacağı bağışların üst sınırının yıllık 5.000.000 TL. olması kabul edilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 07.04.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 7.4.2021 tarih 10304 say.tic.sic.gazetesi.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 30.03.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 07.04.2021 tarihinde tescil edilerek 10304 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924383BIST