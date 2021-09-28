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***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.09.2021 17:43



***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul'un Toplantıya Davet Edilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 28.09.2021
Genel Kurul Tarihi 26.10.2021
Genel Kurul Saati 13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.10.2021
Ülke Türkiye
Şehir BURSA
İlçe OSMANGAZİ
Adres Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ile ilgili hazırlanan tadil metin örneğine göre Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin müzakere ve karara bağlanması,
4 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 BUCIM-Genel Kurul Çağrı İlanı 26 Ekim 2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Onaylı Tadil Metin.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantımız, yetkili mercilerce herhangi bir karar alınmadığı taktirde, planlandığı gibi 26.10.2021 tarihinde yapılacaktır.
Bursa Valiliği İl Hıfzısıhha Kurul Kararı doğrultusunda, fiziki ortamda asgari düzeyde pay sahibinin katılımı ile toplantının gerçekleştirilmesini teminen, pay sahiplerimizin Genel Kurul toplantısına fiziki ortamda katılım yerine, elektronik ortamda katılmalarını ve buna ilişkin işlemleri tamamlamalarını tavsiye ediyoruz.
Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulacaktır.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965564


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Çeyrek 790 808 -6,77  
Gümüş.Ons 22,40 22,43 -0,21  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 -0,01  
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