***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul'un Toplantıya Davet Edilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 28.09.2021Genel Kurul Tarihi 26.10.2021Genel Kurul Saati 13:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.10.2021Ülke TürkiyeŞehir BURSAİlçe OSMANGAZİAdres Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSAGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ile ilgili hazırlanan tadil metin örneğine göre Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin müzakere ve karara bağlanması,4 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 BUCIM-Genel Kurul Çağrı İlanı 26 Ekim 2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Onaylı Tadil Metin.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarOrtaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantımız, yetkili mercilerce herhangi bir karar alınmadığı taktirde, planlandığı gibi 26.10.2021 tarihinde yapılacaktır.Bursa Valiliği İl Hıfzısıhha Kurul Kararı doğrultusunda, fiziki ortamda asgari düzeyde pay sahibinin katılımı ile toplantının gerçekleştirilmesini teminen, pay sahiplerimizin Genel Kurul toplantısına fiziki ortamda katılım yerine, elektronik ortamda katılmalarını ve buna ilişkin işlemleri tamamlamalarını tavsiye ediyoruz.Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulacaktır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965564BIST