***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 27.02.2023Genel Kurul Tarihi 30.03.2023Genel Kurul Saati 13:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2023Ülke TürkiyeŞehir BURSAİlçe OSMANGAZİAdres Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 2022 yılı hesap dönemine ait, Bağımsız Denetim Raporunun okunması,5 - 2022 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,7 - Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, kâr dağıtım hususundaki Yönetim Kurulu önerisinin müzakeresi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilen adayların Genel Kurulun onayına sunularak seçimi,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bağımsız denetleme kuruluşu, SUN Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Genel Kurulun onayına sunulması,11 - Şirketin 2022 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilerek Genel Kurulun onayına sunulması. Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2023 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin kar dağıtım politikasının güncellenmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 3'ncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması,14 - Şirketin 2022 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi sunulması,15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması16 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,17 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2023 Perşembe günü saat 13:30'da Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde yapılmıştır.1- 2022 yılı Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise, 479.819.221,10 TL cari yıl Net Dönem Kârı ile kapatılmıştır. Şirketimizin S.P.K. Seri: II-14.1 Tebliğ'e göre Net Dönem Karı 1.251.016.804 TL olup, 23.990.961,06 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra, 1.227.025.842,94 TL Net Dönem Karına ve yıl içindeki 11.916.015,51 TL bağışların ilavesinden sonra 1.238.941.858,45 TL Dağıtılabilir Net Dönem Karına ulaşılmaktadır.Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ilgili kâr dağıtım maddesi ve diğer yasal mevzuat hükümleri dikkate alınarak, Konsolide Net Dönem Kârından Ortaklarımıza, 2022 yılı kârından Brüt 75.000.000,00 TL. (ödenmiş sermayenin %5'i oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 0,05 TL.) Net 67.500.000,00 TL. (ödenmiş sermayenin %4,5'i oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 0,045 TL. ) temettü dağıtılmasına, nakit kar payı dağıtılmasının 27.12.2023 tarihinde başlanması için karar verilmiştir.2- Yönetim Kurulu üye sayısı 10 (On) ve görev süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın İsmail TARMAN, Sayın Mustafa TARMAN, Sayın Murat TARMAN, Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI, Sayın Bülent Selen SARPER ve Sayın Hidayet Nalan TÜZEL'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Sayın Nalan ERKARAKAŞ, Sayın Cevdet ERKANLI, Sayın Salim Can KARAŞIKLI ile Sayın Selahattin SERBEST'in 1 yıllığına seçilmeleri kararlaştırılmıştır.3- Bağımsız Denetleme Kuruluşu Sun Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. bir yıllığına seçilmesi Genel Kurulca onaylanmıştır.4- Şirketimiz tarafından yıl içinde yapılan bağışlar hakkında, Genel Kurula bilgi sunulmuştur. Şirketimizin 2023 yılında yapacağı bağışların üst sınırının yıllık 7.500.000 TL. olması kabul edilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 05.04.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 5.4.2023 tarih 10805 sayılı Tic.sic.gazetesi.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 30.03.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.04.2023 tarihinde tescil edilerek 05.04.2023 tarih ve 10805 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133659BIST