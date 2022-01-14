***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
14.01.2022 11:32
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Şirketimizin 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %200 (Yüzdeikiyüz) oranında 1.000.000.000 (Birmilyar) Türk Lirası arttırılarak 1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılması işlemi kapsamında hazırlanan İzahname ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
Ekte sunulan İzahname'nin onaylanması için Kurul'a yapılan kayda alma başvurusu incelenecek olup, İzahname Kurul tarafından henüz onaylanmamıştır. Kurul'un incelemesi sonucu İzahname'nin onaylanması durumunda SPK onaylı İzahname ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993859
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|182.986
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|INTEM
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|% -9,43
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|PRKAB
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|57.062.283
|% -7,19
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|DOBUR
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|
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|
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|
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|SISE
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|Alış
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|Euro
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|Frank
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|% 0,25
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|Riyal
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|12:10
|Alış
|Satış
|%
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|1.824
|1.824
|2,19
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|Altın Gr.
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|796
|1,00
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|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.258
|5.391
|-2,97
|
|Yarım
|2.541
|2.608
|-1,43
|
|Çeyrek
|1.275
|1.304
|-0,72
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|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,10
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|Gümüş Gr.
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|10,12
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