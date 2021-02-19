***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun 2020 Yılı Kar Dağıtım TeklifiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 19.02.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)BUCIM, TRABUCIM91F3 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)BUCIM, TRABUCIM91F3 0 0Ek AçıklamalarEklenen DökümanlarEK: 1 Bucim 31.12.2020 Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUBURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 180.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 54.437.669,06* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 101.544.536 16.947.783,344. Vergiler ( - ) 26.049.225 05. Net Dönem Kârı 75.495.311 16.947.783,346. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 15.260.617,757. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 84.358,28 84.358,288. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 75.410.952,72 1.602.807,31Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 75.410.952,729. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 264.767,5810. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 75.675.720,311. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0* Nakit 0* Bedelsiz 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0* Çalışanlara 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 017. Statü Yedekleri 018. Özel Yedekler 019. Olağanüstü Yedek 75.410.952,72 1.602.807,3120. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimiz Yönetim Kurulu 19 Şubat 2021 tarihinde aşağıda yer alan kararı almıştır.2020 yılını Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) esas alınarak Şirketimiz tarafından hazırlanan ve Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 75.495.311 TL Ana ortaklığa ait konsolide net dönem kârı Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise, 16.947.783,34 TL cari yıl Net Dönem Kârı ile kapatmış bulunmaktayız.Yatırım kararı alınan yaklaşık inşaat, makine teçhizat, montaj ve diğer ekipmanlar ile birlikte tahmini maliyeti 89.700.000 Euro harcama bütçesi öngörülen Modernizasyon Projesi Yatırımına başlanmış olup, söz konusu yatırımın finansmanında kullanılmak üzere %177,77777 oranında bedelli sermaye artışı kararı alınmıştır.Bedelli Sermaye artışı işlemleri henüz devam etmekte olup, Şirketimizin finansman ihtiyacı bulunması dolayısıyla kâr payı dağıtımı yapılmamasına Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne ve 27.03.2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası doğrultusunda, 2020 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 16.947.783,34 TL tutarındaki kârın, 84.358,28 TL %5 birinci tertip Yasal Yedek ayrıldıktan sonra kalan 15.260.617,75 TL'lik kısmının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, bakiye 1.602.807,31 TL'nin ise Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına TMS esas alınarak hazırlanan 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolara göre 75.495.311 TL olarak gerçekleşen Ana ortaklığa ait konsolide net dönem kârının ise 84.358,28 TL %5 birinci tertip Yasal Yedek ayrıldıktan sonra kalan 75.410.952,72 TL'nin "Geçmiş Yıl Kârları" hesabına aktarılmasına ve bu işlemlerin 2020 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu'na teklif olarak götürülmesine karar verilmiştir.Ortaklarımızın bilgisine saygıyla sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911129BIST