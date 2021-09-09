***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 23.08.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 09.09.2021Ek AçıklamalarEsas Sözleşme' nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6 nolu maddesinin tadiline ilişkin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-110.04.04-10534 sayılı ekteki yazısı ile uygun bulunmuştur.Esas Sözleşme değişiklik tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu' nun onayladığı ekteki hali ile, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izin alındıktan sonra, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK ONAYI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963001BIST