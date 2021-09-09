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***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.09.2021 16:43



***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 23.08.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.09.2021

Ek Açıklamalar
Esas Sözleşme' nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6 nolu maddesinin tadiline ilişkin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-110.04.04-10534 sayılı ekteki yazısı ile uygun bulunmuştur.
Esas Sözleşme değişiklik tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu' nun onayladığı ekteki hali ile, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izin alındıktan sonra, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK ONAYI.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963001


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