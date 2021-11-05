***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.11.2021 12:49
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Onaylanan Esas sözleşme Tadil Metninin Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 23.08.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.09.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.10.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 02.11.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının artışı ile ilgili olarak yapılan Olağanüstü Genel Kurulda kabul edilen Esas Sözleşme Tadil metni 02.11.2021 tarihinde Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil, 05.11.2021 tarihinde de Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Olağanüstü genel kurul Toplantı Tutanağı 26.10.2021.pdf
EK: 2 Onaylı Tadil Metin.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975103
BIST
12:451.575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,56
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.580
En Düşük
1.569
12:459,7055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0226
|Açılış
|: 9,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
12:4511,2089
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0173
|Açılış
|: 11,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
12:45559,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,21
|Açılış
|: 559,83
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler12:45
|GEDZA
|17,61
|18.069.585
|% 8,17
|
|KONTR
|80,05
|184.742.213
|% 7,09
|
|DOKTA
|33,10
|827.699
|% 6,77
|
|DOBUR
|68,05
|14.524.184
|% 6,75
|
|EUYO
|3,66
|1.587.234
|% 6,71
|
|KARYE
|16,04
|54.858.897
|% -9,99
|
|BASGZ
|25,24
|3.078.094
|% -9,99
|
|RODRG
|14,06
|1.664.336
|% -6,64
|
|GSRAY
|4,11
|175.987.907
|% -6,16
|
|KZBGY
|34,40
|24.854.085
|% -6,11
|
|THYAO
|17,01
|1.283.860.232
|% 0,24
|
|GARAN
|10,51
|1.117.829.797
|% 0,57
|
|TUPRS
|144,30
|518.088.793
|% 1,12
|
|EKGYO
|2,10
|456.932.362
|% 2,44
|
|ASELS
|16,65
|356.669.167
|% -0,18
|
|EKGYO
|2,10
|456.932.362
|% 2,44
|
|TSKB
|1,58
|267.943.387
|% 3,27
|
|GARAN
|10,51
|1.117.829.797
|% 0,57
|
|YKBNK
|2,97
|230.916.362
|% -0,34
|
|THYAO
|17,01
|1.283.860.232
|% 0,24
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7006
|9,7055
|% 0,23
|
|Euro
|11,2021
|11,2089
|% -0,15
|
|Sterlin
|13,0021
|13,0673
|% -0,39
|
|Frank
|10,5664
|10,6300
|% -0,17
|
|Riyal
|2,5783
|2,5912
|% 0,03
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|3,63
|
|Altın Gr.
|561
|561
|2,20
|
|Cumhuriyet
|3.704
|3.760
|-10,00
|
|Tam
|3.687
|3.779
|-10,50
|
|Yarım
|1.782
|1.828
|-5,08
|
|Çeyrek
|894
|914
|-2,54
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|0,02
|
|B. Petrol
|80,85
|80,85
|0,31
|