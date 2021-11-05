***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Onaylanan Esas sözleşme Tadil Metninin TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 23.08.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 09.09.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.10.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 02.11.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanının artışı ile ilgili olarak yapılan Olağanüstü Genel Kurulda kabul edilen Esas Sözleşme Tadil metni 02.11.2021 tarihinde Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil, 05.11.2021 tarihinde de Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Olağanüstü genel kurul Toplantı Tutanağı 26.10.2021.pdfEK: 2 Onaylı Tadil Metin.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975103BIST