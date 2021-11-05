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***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.11.2021 12:49
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Onaylanan Esas sözleşme Tadil Metninin Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 23.08.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.09.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.10.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 02.11.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının artışı ile ilgili olarak yapılan Olağanüstü Genel Kurulda kabul edilen Esas Sözleşme Tadil metni 02.11.2021 tarihinde Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil, 05.11.2021 tarihinde de Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Olağanüstü genel kurul Toplantı Tutanağı 26.10.2021.pdf
EK: 2 Onaylı Tadil Metin.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975103


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