***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.02.2020 18:35
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 20 Şubat 2020 tarihli toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak, Yönetim Kurulumuza başvuran Sayın Cevdet ERKANLI ve Sayın Nalan ERKARAKAŞ'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylığının, 30 Mart 2020 tarihinde yapılacak 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulunun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820567
BIST
18:05115.642
En Yüksek
|Değişim
|: -2,98%
|| -3.554,05
|Açılış
|: 119.289
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|Önceki Kapanış
|: 119.196
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119.350
En Düşük
114.921
18:056,1046
En Yüksek
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 315,46
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318,30
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|192.739.125
|% 19,87
|
|QNBFL
|151,80
|10.254.191
|% 15,00
|
|HATEK
|9,27
|45.395.295
|% 8,29
|
|UZERB
|2,16
|121.034
|% 8,00
|
|YONGA
|9,33
|133.238
|% 7,61
|
|GSRAY
|3,12
|914.211.130
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|781.363.468
|% -19,92
|
|VERTU
|5,30
|41.091.149
|% -19,70
|
|FENER
|16,25
|891.170.584
|% -16,41
|
|BJKAS
|2,98
|1.285.724.441
|% -15,34
|
|ASELS
|28,36
|1.885.537.646
|% -4,77
|
|THYAO
|14,37
|1.743.845.326
|% -3,56
|
|BJKAS
|2,98
|1.285.724.441
|% -15,34
|
|GSRAY
|3,12
|914.211.130
|% -20,00
|
|FENER
|16,25
|891.170.584
|% -16,41
|
|BJKAS
|2,98
|1.285.724.441
|% -15,34
|
|CEMAS
|1,23
|418.522.703
|% -6,82
|
|EKGYO
|1,53
|416.748.694
|% -5,56
|
|GSRAY
|3,12
|914.211.130
|% -20,00
|
|ODAS
|2,05
|476.653.800
|% -8,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8297
|7,8690
|% -0,12
|
|Frank
|6,1864
|6,2236
|% 0,42
|
|Riyal
|1,6215
|1,6296
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.623
|9,53
|
|Altın Gr.
|317
|318
|2,10
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,40
|18,44
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,60
|3,61
|-0,00
|
|B. Petrol
|59,62
|59,62
|0,50
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