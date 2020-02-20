***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 20 Şubat 2020 tarihli toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak, Yönetim Kurulumuza başvuran Sayın Cevdet ERKANLI ve Sayın Nalan ERKARAKAŞ'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylığının, 30 Mart 2020 tarihinde yapılacak 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulunun onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820567BIST