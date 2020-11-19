***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Modernizasyon yatırımı projesi kapsamında yapılan çalışmaların Şirket için önemi, bilanço büyüklüğü, yaşamakta olduğumuz idari ve ekonomik riskler ile gerçekleşmemesinin Şirketimiz yönetimi dışında faktörlere bağlı olması nedeniyle, meşru çıkarlarımızın zarar görmemesi ve yatırımcıyı yanıltma riski taşımaması için ruhsat başvuru başlangıcından itibaren, konunun içsel bilgi olarak kabulü ile S.P.K. II-15.1 sayılı tebliği kapsamında içsel bilginin ertelenmesi kararı alınmış idi.17.11.2020 tarihinde Kestel Belediyesi'nden ruhsatlar alınmış olup,aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmıştır.Teknolojik alt yapının yıpranması nedeniyle, yüksek üretim ve bakım-onarım maliyeti gerektiren mevcut üretim hattının modernize edilmesi, enerji tüketiminin azaltılması, kalorifik maliyetlerin, bakım-onarım giderlerinin düşürülmesi, karbon ayak izinin azaltılması ve kapalı stok sahalarının artırılması suretiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakların en verimli şekilde kullanıldığı, daha değişik ürün yelpazesinde üretim yapılabilecek klinker ve çimento üretimi hedeflenmekte olduğu ve bu amaca yönelik olarak fizibilite çalışmalarına başlanılan ve yaklaşık inşaat, makine teçhizat, montaj ve diğer ekipmanlar ile birlikte tahmini maliyeti 89.700.000 Euro harcama bütçesi öngörülen ve tahmini 24 aylık yatırım süresini ihtiva eden Modernizasyon Projesi Yatırımına başlanmasına, Şirketimizin 19.11.2020 tarih ve 1074 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında, karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889273BIST