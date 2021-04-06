***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Teknik Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ruhi BİLGE 6 Nisan 2021 tarihi itibariyle görevinden istifa ederek ayrılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923920BIST