***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.11.2021 15:23
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Pazarlama Müdürü Sn. Salih SELÇUK 24 Kasım 2021 tarihi itibariyla görevinden ayrılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979434
BIST
15:561.812
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 27,44
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
15:5611,9624
En Yüksek
|Değişim
|: -6,60%
|| -0,8449
|Açılış
|: 11,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
11,5959
15:5613,3925
En Yüksek
|Değişim
|: -7,24%
|| -1,0448
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,0001
15:56669,23
En Yüksek
|Değişim
|: -9,39%
|| -69,32
|Açılış
|: 667,41
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
666,34
BIST En Aktif Hisseler15:54
|PRKAB
|65,45
|39.920.377
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|20.144.703
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|11.875.859
|% 9,99
|
|ATATP
|68,80
|76.742.942
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|43.127.437
|% 9,97
|
|KZBGY
|33,76
|58.435.861
|% -9,97
|
|GESAN
|22,96
|61.774.961
|% -8,82
|
|KSTUR
|215,20
|275.344
|% -6,84
|
|YBTAS
|11.300,00
|358.867
|% -6,70
|
|ADESE
|0,91
|143.492.339
|% -6,19
|
|GARAN
|11,88
|3.590.559.980
|% 2,68
|
|THYAO
|19,13
|2.746.772.106
|% 2,19
|
|YKBNK
|3,57
|1.903.172.849
|% 3,78
|
|PETKM
|7,99
|1.902.641.934
|% 0,76
|
|KRDMD
|8,77
|1.886.417.842
|% 0,69
|
|YKBNK
|3,57
|1.903.172.849
|% 3,78
|
|GARAN
|11,88
|3.590.559.980
|% 2,68
|
|AKBNK
|7,02
|1.780.778.501
|% 1,74
|
|PETKM
|7,99
|1.902.641.934
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,22
|484.567.175
|% 2,30
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8498
|11,9027
|% -7,06
|
|Euro
|13,2741
|13,3308
|% -7,66
|
|Sterlin
|15,7363
|15,8153
|% -8,03
|
|Frank
|12,5661
|12,6418
|% -8,19
|
|Riyal
|3,1394
|3,1551
|% -7,89
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-5,72
|
|Altın Gr.
|696
|696
|-42,20
|
|Cumhuriyet
|4.605
|4.674
|-155,00
|
|Tam
|4.571
|4.703
|-163,58
|
|Yarım
|2.209
|2.275
|-79,13
|
|Çeyrek
|1.108
|1.137
|-39,56
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,42
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|9,13
|9,14
|-0,63
|
|B. Petrol
|82,24
|82,24
|-0,07
|
Seans Raporu
15:54
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16:08KUTPO
Yüzde 7.75 oranında artışla 102.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 835, 740 adet işlem
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16:05XU100
Endeks 1, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 57 üstünde . İşlem hacmi 35, 544.00 milyon TL de
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16:05KATMR
Yüzde 6.16 oranında artışla 1.55 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 318, 956 adet işlem
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16:01SAYAS
Yüzde 9.63 oranında artışla 24.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 821, 010 adet işlem
-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, FROTO, SISE