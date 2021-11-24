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***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.11.2021 15:23
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Pazarlama Müdürü Sn. Salih SELÇUK 24 Kasım 2021 tarihi itibariyla görevinden ayrılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979434


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Altın Gr. 696 696 -42,20  
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Tam 4.571 4.703 -163,58  
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Çeyrek 1.108 1.137 -39,56  
Gümüş.Ons 23,40 23,42 -0,27  
Gümüş Gr. 9,13 9,14 -0,63  
B. Petrol 82,24 82,24 -0,07  
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