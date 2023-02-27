***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Yönetim Kurulumuza başvuran, Sayın Salim Can KARAŞIKLI, Sayın Selahattin SERBEST, Sayın Nalan ERKARAKAŞ ve Sayın Cevdet ERKANLI'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylığı, Kurumsal Yönetim Komitemiz tarafından incelenmiş ve Yönetim Kurulumuza öneri olarak götürülmüştür.Yönetim Kurulumuz tarafından 19.01.2023 tarih ve 1145 nolu toplantısında alınan karar ile Sn. Selahattin SERBEST, Sn. Salim Can KARAŞIKLI, Sn. Nalan ERKARAKAŞ ve Sn. Cevdet ERKANLI Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir. SPK'nın 10.02.2023 tarih ve E-29833736-110.07.07-33029 sayılı yazısı ile adaylar hakkında herhangi bir olumsuz görüş bulunmadığı Şirketimize iletilmiş olup, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayların, 30 Mart 2023 tarihinde yapılacak 2022 Yılı Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının Bağımsızlık Beyanları ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117371BIST