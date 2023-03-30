***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 30.03.2023 tarih ve 1153 no'lu toplantısındaSayın İsmail TARMAN 'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına,Sayın Mustafa TARMAN ve Sayın Murat TARMAN'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliklerineseçilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129884BIST