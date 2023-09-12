***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.06.2021 Tarihli Özel Durum açıklamamızda bildirilen Şirketimizin Modernizasyon yatırımı kapsamında Ceta Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapılan sözleşme, karşı tarafın sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle 12.09.2023 tarihinde Şirketimiz tarafından haklı nedenle feshedilmiştir. Yatırımın tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194140BIST