***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.11.2023 15:15
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin teşvik belgesine bağlanan Modernizasyon Yatırımı kapsamında yerli mekanik ve inşaat işlerinin tamamlanmasına yönelik yapılan ihale Sintek İnşaat Endüstriyel Tesisler Anonim Şirketi'nde kalmış olup, söz konusu Firma ile sözleşme imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219130
BIST
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17:278.012
En Düşük
|Değişim
|: 0,83%
|| 65,98
|Açılış
|: 7.994
|
|Önceki Kapanış
|: 7.946
|
7.945
En Yüksek
8.038
17:2728,8050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0657
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,8132
En Düşük
28,6767
17:2731,5752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1081
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4300
|
31,6462
En Düşük
31,3909
17:271.852,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 25,76
|Açılış
|: 1.852,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,84
|
1.853,71
En Düşük
1.823,09
BIST En Aktif Hisseler17:27
|DOBUR
|84,15
|23.958.385
|% 10,00
|
|ISBTR
|690.757,50
|1.381.515
|% 10,00
|
|SMART
|25,54
|432.777.460
|% 9,99
|
|INTEM
|311,00
|42.358.000
|% 9,99
|
|CMBTN
|1.772,00
|72.855.941
|% 9,99
|
|UMPAS
|7,74
|1.889.526
|% -10,00
|
|ORMA
|211,50
|3.933.167
|% -10,00
|
|YBTAS
|139.680,00
|6.594.230
|% -10,00
|
|PEGYO
|15,05
|262.478.956
|% -9,99
|
|SNPAM
|157,60
|34.124.393
|% -9,99
|
|THYAO
|264,25
|14.284.970.393
|% 3,73
|
|MIATK
|49,12
|4.696.398.877
|% -3,69
|
|EREGL
|40,86
|4.019.739.663
|% 3,18
|
|TUPRS
|154,40
|3.132.771.169
|% 0,52
|
|ASELS
|45,54
|3.015.036.423
|% 2,11
|
|IHLAS
|1,38
|269.243.752
|% 1,47
|
|ZOREN
|5,11
|896.353.981
|% 0,59
|
|EKGYO
|7,61
|1.199.605.134
|% -0,52
|
|ODAS
|11,83
|1.585.714.766
|% 5,16
|
|SKBNK
|7,60
|921.227.822
|% 5,12
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7897
|28,8050
|% 0,23
|
|Euro
|31,5567
|31,5752
|% 0,34
|
|Sterlin
|36,0261
|36,2067
|% 0,57
|
|Frank
|32,4802
|32,6758
|% 0,45
|
|Riyal
|7,6541
|7,6925
|% 0,23
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,92
|23,95
|% 0,66
|
|Platin
|934,85
|936,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.078,50
|1.083,17
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,88
|81,88
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.003,71
|2.003,96
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:27
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-
17:41BMSCH
Yüzde 5.98 oranında artışla 20.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 360, 718 adet işlem
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17:40OBASE
Yüzde 5.14 oranında artışla 41.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 618, 902 adet işlem
-
17:38EDATA
Yüzde 7.56 oranında artışla 21.06 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 027, 984 adet işlem
-
17:37SEKFK
Yüzde 4.17 oranında artışla 17.75 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 115, 028 adet işlem
-
17:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ALARK, TOASO, SAHOL