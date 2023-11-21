***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin teşvik belgesine bağlanan Modernizasyon Yatırımı kapsamında yerli mekanik ve inşaat işlerinin tamamlanmasına yönelik yapılan ihale Sintek İnşaat Endüstriyel Tesisler Anonim Şirketi'nde kalmış olup, söz konusu Firma ile sözleşme imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219130BIST