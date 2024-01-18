***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2024 21:02
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Genel Müdürü Sayın Osman NEMLİ 18.01.2024 tarihi itibarıyla istifa ederek görevinden ayrılmıştır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca yeni bir karar alınıncaya kadar Genel Müdürlük makamına, Bağlı Ortaklıklarımızdan Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü Sayın Barbaros ONULAY vekalet edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241500
BIST
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18:058.016
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -8,28
|Açılış
|: 8.104
|
|Önceki Kapanış
|: 8.024
|
8.016
En Yüksek
8.117
18:0530,1352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0051
|Açılış
|: 30,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,1883
En Düşük
30,0435
18:0532,8288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0111
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9856
En Düşük
32,7317
18:051.957,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 13,74
|Açılış
|: 1.957,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.943,41
|
1.958,76
En Düşük
1.939,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HLGYO
|2,65
|5.426.824
|% 49,72
|
|GRTRK
|52,80
|201.443.808
|% 10,00
|
|PRZMA
|47,52
|27.585.100
|% 10,00
|
|VRGYO
|30,80
|231.218.185
|% 10,00
|
|BEGYO
|4,95
|476.820.141
|% 10,00
|
|MEGMT
|35,84
|1.950.505.918
|% -9,99
|
|CATES
|62,60
|2.297.182.479
|% -9,99
|
|SNPAM
|91,65
|13.941.250
|% -9,97
|
|BAGFS
|26,24
|367.574.942
|% -9,14
|
|SURGY
|42,20
|1.274.700.215
|% -9,09
|
|ASTOR
|110,40
|6.791.024.737
|% 7,92
|
|THYAO
|250,75
|6.538.588.617
|% -0,69
|
|ISCTR
|25,86
|5.881.466.099
|% 0,70
|
|SASA
|36,02
|5.238.641.985
|% 6,69
|
|YKBNK
|21,98
|4.146.923.285
|% -0,90
|
|EKGYO
|8,98
|2.458.386.855
|% 2,28
|
|ISCTR
|25,86
|5.881.466.099
|% 0,70
|
|YKBNK
|21,98
|4.146.923.285
|% -0,90
|
|ZOREN
|4,43
|698.644.299
|% 0,91
|
|SASA
|36,02
|5.238.641.985
|% 6,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1309
|30,1388
|% 0,03
|
|Euro
|32,7626
|32,8418
|% 0,07
|
|Sterlin
|38,1622
|38,3535
|% 0,16
|
|Frank
|34,5633
|34,7716
|% -0,41
|
|Riyal
|8,0121
|8,0523
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,70
|22,74
|% 0,66
|
|Platin
|907,73
|909,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|936,73
|942,48
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,13
|79,13
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.019,90
|2.020,19
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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