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***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.01.2024 21:02
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

     Şirketimiz Genel Müdürü Sayın Osman NEMLİ 18.01.2024 tarihi itibarıyla istifa ederek görevinden ayrılmıştır.  
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca yeni bir karar alınıncaya kadar Genel Müdürlük makamına, Bağlı Ortaklıklarımızdan Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü Sayın Barbaros ONULAY vekalet edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241500


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