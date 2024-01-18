***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Genel Müdürü Sayın Osman NEMLİ 18.01.2024 tarihi itibarıyla istifa ederek görevinden ayrılmıştır.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca yeni bir karar alınıncaya kadar Genel Müdürlük makamına, Bağlı Ortaklıklarımızdan Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü Sayın Barbaros ONULAY vekalet edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241500BIST