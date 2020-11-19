***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
19.11.2020 18:22
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.11.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 180.000.000 (Yüzseksenmilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %177,77777 oranında 320.000.000 (Üçyüzyirmimilyon) Türk Lirası arttırılarak 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılması işlemi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi çerçevesinde hazırlanan ve Şirketimizin 19.11.2020 tarihli 1076 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor" ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889275
BIST
18:051.313
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 18,30
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.326
En Düşük
1.278
18:057,5906
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -0,1254
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,5065
18:059,0068
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -0,1434
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
8,8885
18:05453,44
En Yüksek
|Değişim
|: -2,30%
|| -10,70
|Açılış
|: 453,44
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|891,30
|13.804.182
|% 10,00
|
|GUBRF
|41,58
|660.038.054
|% 10,00
|
|IZTAR
|12,76
|4.091.094
|% 10,00
|
|KLMSN
|17,05
|160.928.856
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|2.205.588
|% 10,00
|
|YBTAS
|17.100,00
|1.081.113
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|837.626
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|26.899.371
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|4.052.828
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|166.665.375
|% -9,70
|
|GARAN
|9,52
|14.004.932.203
|% 7,57
|
|YKBNK
|3,11
|5.383.904.453
|% 6,14
|
|KRDMD
|4,87
|5.290.912.245
|% 6,10
|
|AKBNK
|6,47
|3.265.746.413
|% 3,19
|
|VAKBN
|4,83
|2.548.458.271
|% 1,47
|
|YKBNK
|3,11
|5.383.904.453
|% 6,14
|
|GARAN
|9,52
|14.004.932.203
|% 7,57
|
|KRDMD
|4,87
|5.290.912.245
|% 6,10
|
|EKGYO
|1,92
|1.058.122.236
|% -3,52
|
|VAKBN
|4,83
|2.548.458.271
|% 1,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5876
|7,5906
|% -1,63
|
|Euro
|8,9977
|9,0068
|% -1,57
|
|Sterlin
|9,9950
|10,0452
|% -2,11
|
|Frank
|8,2806
|8,3305
|% -1,81
|
|Riyal
|2,0155
|2,0257
|% -1,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-9,46
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-10,78
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.062
|-85,00
|
|Tam
|3.002
|3.080
|-85,19
|
|Yarım
|1.451
|1.490
|-41,22
|
|Çeyrek
|728
|745
|-20,60
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,91
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|5,82
|5,83
|-0,19
|
|B. Petrol
|43,97
|43,97
|-0,37
|
Seans Raporu
18:05
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