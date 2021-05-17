***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
17.05.2021 15:13
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak Pay Tebliği Madde 33 gereğince hazırlanan Denetimden Sorumlu Komitenin Raporu ekte kamuoyunun bilgisine arzedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936538
BIST
15:341.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,58
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.455
En Düşük
1.446
15:348,3533
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -0,1021
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,4544
En Düşük
8,3102
15:3410,1537
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,1172
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2739
En Düşük
10,0998
15:34496,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -4,45
|Açılış
|: 496,75
|
|Önceki Kapanış
|: 501,15
|
503,52
En Düşük
495,22
BIST En Aktif Hisseler15:32
|NTGAZ
|9,90
|25.776.746
|% 10,00
|
|INVEO
|137,50
|71.853.195
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,98
|4.783.027
|% 10,00
|
|QNBFL
|103,50
|370.116
|% 9,99
|
|GSDDE
|5,51
|5.374.185
|% 9,98
|
|CEOEM
|9,94
|164.796.598
|% -7,53
|
|IHGZT
|1,50
|8.007.457
|% -7,41
|
|BRKO
|1,14
|539.472
|% -6,56
|
|UTPYA
|30,00
|958.932
|% -6,25
|
|GSRAY
|3,35
|316.416.375
|% -5,37
|
|EREGL
|19,69
|921.518.800
|% -1,50
|
|GARAN
|7,83
|757.525.926
|% 1,95
|
|THYAO
|13,45
|548.256.797
|% 0,45
|
|KOZAL
|128,40
|484.035.934
|% 1,99
|
|PETKM
|6,32
|477.565.863
|% -1,40
|
|EKGYO
|1,89
|236.412.771
|% 1,61
|
|YKBNK
|2,12
|221.339.823
|% 0,47
|
|GARAN
|7,83
|757.525.926
|% 1,95
|
|GSRAY
|3,35
|316.416.375
|% -5,37
|
|KARSN
|4,51
|345.496.878
|% 3,44
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3503
|8,3516
|% -1,23
|
|Euro
|10,1504
|10,1551
|% -1,13
|
|Sterlin
|11,7465
|11,8054
|% -1,16
|
|Frank
|9,2383
|9,2940
|% -1,11
|
|Riyal
|2,2243
|2,2355
|% -1,04
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|3,80
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-4,29
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.320
|161,00
|
|Tam
|3.255
|3.339
|160,89
|
|Yarım
|1.573
|1.615
|77,83
|
|Çeyrek
|789
|808
|38,91
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,58
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|68,26
|68,26
|-0,45
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