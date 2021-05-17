***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak Pay Tebliği Madde 33 gereğince hazırlanan Denetimden Sorumlu Komitenin Raporu ekte kamuoyunun bilgisine arzedilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936538BIST