***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerGilbert Noel Claude NATTA Genel Koordinatör Ekonomist Yönetim Kurulu Danışmanı Çemtaş Çelik Mak.San.Tic. A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. (Genel Koordinatör)Osman NEMLİ Genel Müdür Elektronik Mühendisi Yok YokFerruh ŞENTEPE Genel Müdür Yardımcısı-Mali İdari İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Muhasebe Müdürü Yokhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923902BIST