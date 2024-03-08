***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİSMAİL TARMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 27.03.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı-Yönetim Kurulu Başkan Vekili Çemtaş Çelik Makine San.Tic.A.Ş. Bursa Beton A.Ş. Roda Liman Depolama Loj. İşl. A.Ş. Bursa Ares Çevre ve Enerji Tekn. A.Ş. Bursa Agrega San.Tic.A.Ş. Bursa Taşımacılık Lojistik San.Tic.A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı,Atakule GYO A.Ş. Tarman Turizm Çimento A.Ş. İpekiş Mensucat T.A.Ş. Tarman Tekstil Tic.A.Ş. Tarman Dış Ticaret A.Ş. MTM Gayrimenkul İnş. Teks. İç Dış Tic. A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Vekilliği Hayır 45.121 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Evet -MUSTAFA TARMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 28.03.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Üyesi Çemtaş Çelik Makina San.Tic.A.Ş. Bursa Beton A.Ş. Roda Liman Depolama Loj. İşl. A.Ş. Bursa Taşımacılık Lojistik San.Tic.A.Ş. Bursa Group Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Üyeliği,Tarman Turizm Çimento A.Ş. Atakule GYO A.Ş. İpekiş Mensucat T.A.Ş. Tarman Dış Ticaret A.Ş. Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş. MTM Gayrimenkul İnş. Teks. İç Dış Tic. A.Ş. Tarman Tekstil Tic.A.Ş. Tarman İnş.Taah.ve İnş.Malz.San.Tic.A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Üyeliği Hayır 0.13 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Evet -MURAT TARMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.03.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Üyeliği Bursa Group Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Çemtaş Çelik Makine San.Tic.A.Ş. Roda Liman Depolama Loj. İşl. A.Ş. Bursa Beton A.Ş. Bursa Taşımacılık Lojistik San.Tic.A.Ş. Tarman Turizm Çimento A.Ş. Atakule GYO A.Ş. İpekiş Mensucat T.A.Ş. Tarman Dış Ticaret A.Ş. Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş. MTM Gayrimenkul İnş. Teks. İç Dış Tic. A.Ş. Tarman Tekstil Tic.A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Üyeliği Evet 0.129 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Evet -ERGÜN KAĞITÇIBAŞI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 19.03.1993 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Çemtaş Çelik Makine San.Tic.A.Ş. Bursa Beton A.Ş. Roda Liman Depolama Loj. İşl. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0.1 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Evet -BÜLENT SELEN SARPER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici 19.03.1993 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Sarper Tütün Tic. ve San. A.Ş. Sarper Damıtımcılık Tic. ve San. A.Ş. Beylerbeyi İçecek Tic. ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 0.27 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Evet -HİDAYET NALAN TÜZEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 30.03.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Yönetim Kurulu Üyesi Çemtaş Çelik Makine San.Tic.A.Ş. Bursa Beton A.Ş. Roda Liman Depolama Loj. İşl. A.Ş. Bursa Taşımacılık Lojistik San. Tic. A.Ş. Bursa Group Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Üniversiteli Kadınlar DerneğiBursa Şubesi Sekreteri,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi EvetNALAN ERKARAKAŞ 28.03.2018 - Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. Pınar Su ve İçecek San. ve Tic. A.Ş. Pınar Entegre Et ve Un Sanayi A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Eren Bağımsız Denetim A.Ş. Member Firm of Grant Thornton Int. Ltd.Partner Borsaya Kote Şirketler Derneği (KOTEDER) Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (KORUNCUK) Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Yardımcısı ve Üyeliği 0 - https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246852 Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıCEVDET ERKANLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 28.03.2018 İcrada Görevli Değil - Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği,Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş. Tek Finansal Yönetim Ltd.Şti. Yönetim Kurulu Başkanlığı Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246852 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiSALİM CAN KARAŞIKLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 30.03.2021 İcrada Görevli Değil - Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Koza Polyester A.Ş. H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. Ege Endüstri Holding A.Ş. Baylas Otomotiv A.Ş. Baytur Motorlu Vasıtalar A.Ş. Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Bayraktar Otomotiv ve Servis Hiz. A.Ş. Laskay Lastik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246852 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıSELAHATTİN SERBEST Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 30.03.2021 İcrada Görevli Değil - Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi Özyeğin Üniversitesi Bahçeşehir Üniversitesinde Öğretim Görevlisi Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246852 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257213BIST