***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 10:09
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820713
BIST
10:38115.246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -396,20
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
115.445
En Düşük
114.453
10:386,1108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0097
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1113
En Düşük
6,0869
10:386,5990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0129
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5999
En Düşük
6,5655
10:38321,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 3,34
|Açılış
|: 320,99
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,06
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,20
|18
|% 15,00
|
|DGGYO
|6,46
|7.342.091
|% 13,53
|
|MRDIN
|5,80
|41.350.052
|% 12,40
|
|ADNAC
|2,14
|14.030.763
|% 12,04
|
|UNYEC
|5,29
|4.399.015
|% 10,67
|
|TSPOR
|4,99
|31.810.608
|% -19,90
|
|GSRAY
|2,60
|27.969.486
|% -16,67
|
|MIPAZ
|3,00
|35.775.170
|% -15,73
|
|ESCOM
|2,33
|1.390.657
|% -14,34
|
|GLBMD
|2,08
|803.856
|% -12,97
|
|THYAO
|14,25
|219.784.511
|% -0,84
|
|ASELS
|28,40
|160.697.018
|% 0,14
|
|KRDMD
|2,68
|100.173.985
|% -1,11
|
|PETKM
|3,91
|72.568.118
|% -0,76
|
|ODAS
|2,01
|65.898.363
|% -1,95
|
|CEMAS
|1,21
|46.626.521
|% -1,63
|
|KRDMD
|2,68
|100.173.985
|% -1,11
|
|ODAS
|2,01
|65.898.363
|% -1,95
|
|IHLGM
|1,16
|32.450.971
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,51
|41.524.971
|% -1,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8542
|7,8935
|% 0,23
|
|Frank
|6,1897
|6,2270
|% 0,23
|
|Riyal
|1,6235
|1,6317
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|15,64
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,11
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,60
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,66
|58,66
|-0,65
|