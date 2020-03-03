***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.03.2020 11:05
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823830
BIST
10:56108.910
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 1.599,80
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
109.490
En Düşük
108.881
10:566,2179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0577
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2226
En Düşük
6,1592
10:566,9215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0614
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9243
En Düşük
6,8589
10:56319,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 5,51
|Açılış
|: 319,51
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|IHYAY
|1,24
|55.605.499
|% 15,89
|
|OYAYO
|5,12
|5.672.315
|% 14,80
|
|RALYH
|9,30
|47
|% 12,05
|
|DZGYO
|4,85
|728.255
|% 11,49
|
|YESIL
|14,90
|10.553.151
|% 11,19
|
|ALYAG
|0,73
|65.884
|% -6,41
|
|BASCM
|2,81
|5.620
|% -6,33
|
|YONGA
|9,05
|22.942
|% -5,73
|
|YBTAS
|4.200,00
|25.200
|% -5,41
|
|SAMAT
|2,39
|3.556.042
|% -5,16
|
|ASELS
|28,76
|172.954.318
|% 1,84
|
|THYAO
|11,99
|170.308.309
|% 1,61
|
|KARSN
|1,95
|162.058.473
|% -1,02
|
|GARAN
|9,78
|123.472.507
|% 2,19
|
|ODAS
|2,11
|84.648.035
|% 2,93
|
|KARSN
|1,95
|162.058.473
|% -1,02
|
|IHLGM
|1,35
|78.890.603
|% 5,47
|
|IHLAS
|0,82
|39.763.464
|% 6,49
|
|IHYAY
|1,24
|55.605.499
|% 15,89
|
|ODAS
|2,11
|84.648.035
|% 2,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9204
|7,9601
|% 1,02
|
|Frank
|6,4502
|6,4891
|% 0,97
|
|Riyal
|1,6503
|1,6586
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.597
|1.597
|11,40
|
|Altın Gr.
|319
|319
|4,76
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,78
|16,83
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
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|B. Petrol
|52,42
|52,42
|0,52
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