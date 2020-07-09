***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2020 14:34
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858202
BIST
15:51119.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 322,95
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
15:516,8654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0046
|Açılış
|: 6,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
15:517,7940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0188
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
15:51399,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,58
|Açılış
|: 399,49
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|37.451.614
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.906.842
|% 9,99
|
|KENT
|917,10
|34.785.403
|% 9,99
|
|BFREN
|342,60
|23.667.550
|% 9,98
|
|VKFYO
|6,39
|10.629.911
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|10.942.588
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|77.227.878
|% -9,93
|
|MRGYO
|2,43
|19.795.176
|% -9,67
|
|EDIP
|2,47
|25.457.947
|% -8,18
|
|SNPAM
|8,87
|5.168.109
|% -7,89
|
|SISE
|6,62
|2.973.771.621
|% 3,92
|
|THYAO
|11,70
|1.454.043.423
|% 3,45
|
|TRKCM
|4,68
|1.144.360.881
|% 8,58
|
|EKGYO
|2,27
|946.792.252
|% -0,44
|
|ODAS
|2,73
|945.331.146
|% 0,74
|
|SISE
|6,62
|2.973.771.621
|% 3,92
|
|EKGYO
|2,27
|946.792.252
|% -0,44
|
|ODAS
|2,73
|945.331.146
|% 0,74
|
|TRKCM
|4,68
|1.144.360.881
|% 8,58
|
|KRDMD
|3,26
|680.673.003
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6560
|8,6994
|% 0,38
|
|Frank
|7,2907
|7,3347
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8243
|1,8334
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|1,32
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,50
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.612
|7,00
|
|Tam
|2.668
|2.681
|7,20
|
|Yarım
|1.296
|1.311
|3,50
|
|Çeyrek
|648
|656
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,94
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|4,16
|4,17
|0,04
|
|B. Petrol
|43,41
|43,41
|0,11
|