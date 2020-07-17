***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.07.2020 10:00
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860174
BIST
09:55118.865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 57,07
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
118.865
En Düşük
118.865
09:556,8602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0040
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8604
En Düşük
6,8498
09:557,8155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0057
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8180
En Düşük
7,7990
09:55396,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,50
|Açılış
|: 396,84
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
397,10
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|MERIT
|30,80
|99.546
|% 10,00
|
|PKENT
|405,00
|279.450
|% 9,99
|
|TKURU
|22,98
|99.320
|% 9,95
|
|BFREN
|551,10
|2.012.617
|% 9,93
|
|PENGD
|4,99
|4.204.619
|% 9,91
|
|ARTI
|1,77
|26.932
|% -8,76
|
|RODRG
|2,37
|3.555
|% -8,49
|
|BASCM
|4,11
|49.320
|% -6,59
|
|UZERB
|4,79
|3.765
|% -3,82
|
|BAYRK
|7,01
|59.711
|% -3,71
|
|DGKLB
|2,91
|230.949.312
|% 0,00
|
|DOAS
|16,25
|80.610.341
|% 0,56
|
|DOCO
|351,00
|74.009.237
|% 0,52
|
|DEVA
|20,16
|60.927.738
|% 0,00
|
|CUSAN
|4,28
|56.727.693
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,91
|230.949.312
|% 0,00
|
|CUSAN
|4,28
|56.727.693
|% 0,00
|
|EDIP
|2,56
|16.881.485
|% 0,00
|
|DOAS
|16,25
|80.610.341
|% 0,56
|
|DEVA
|20,16
|60.927.738
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5818
|8,6249
|% -0,03
|
|Frank
|7,2281
|7,2716
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8232
|1,8324
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|3,31
|
|Altın Gr.
|397
|397
|0,51
|
|Cumhuriyet
|2.580
|2.604
|4,50
|
|Tam
|2.658
|2.672
|4,70
|
|Yarım
|1.290
|1.307
|2,30
|
|Çeyrek
|647
|654
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,09
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,26
|43,26
|-0,09
|