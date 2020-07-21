***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2020 11:52
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860695
BIST
13:08120.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 1.097,80
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.943
13:086,8585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8434
13:087,8617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0112
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8334
13:08402,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,55
|Açılış
|: 402,18
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
402,32
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|130,90
|23.136.652
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,31
|17.233.012
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|10.669.511
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|427.643
|% 10,00
|
|YAPRK
|16,29
|6.346.903
|% 9,99
|
|DERAS
|6,84
|68.889.473
|% -10,00
|
|ARTI
|1,76
|132.959
|% -9,74
|
|LUKSK
|20,90
|1.938.397
|% -6,36
|
|KUTPO
|48,54
|40.036.676
|% -5,10
|
|MEPET
|3,62
|2.466.526
|% -4,49
|
|GUSGR
|5,39
|596.910.842
|% -0,55
|
|ODAS
|2,86
|441.666.914
|% 0,00
|
|GARAN
|7,99
|426.333.785
|% 1,14
|
|TRGYO
|5,19
|420.879.883
|% -0,19
|
|EKGYO
|2,32
|407.871.418
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,32
|407.871.418
|% 0,87
|
|ODAS
|2,86
|441.666.914
|% 0,00
|
|ADESE
|2,57
|351.023.630
|% 2,39
|
|SKBNK
|1,70
|203.218.235
|% 1,80
|
|GUSGR
|5,39
|596.910.842
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6730
|8,7165
|% 0,21
|
|Frank
|7,2830
|7,3269
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8231
|1,8323
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|6,67
|
|Altın Gr.
|402
|402
|1,42
|
|Cumhuriyet
|2.613
|2.634
|11,10
|
|Tam
|2.692
|2.703
|11,40
|
|Yarım
|1.307
|1.322
|5,60
|
|Çeyrek
|655
|662
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|20,38
|20,42
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|4,50
|4,50
|0,12
|
|B. Petrol
|44,24
|44,24
|0,96
|