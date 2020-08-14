***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.08.2020 10:00
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868899
BIST
11:151.081
En Yüksek
|Değişim
|: -1,76%
|| -19,40
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
11:157,3746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0337
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3746
En Düşük
7,3269
11:158,7073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0292
|Açılış
|: 8,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7073
En Düşük
8,6435
11:15462,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,53
|Açılış
|: 462,54
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler11:15
|KENT
|2.289,90
|2.724.981
|% 10,00
|
|FADE
|4,65
|3.193.857
|% 9,93
|
|ULAS
|4,98
|4.869.965
|% 9,93
|
|TKURU
|66,95
|900.611
|% 9,93
|
|SILVR
|4,99
|7.964.055
|% 9,91
|
|RALYH
|16,11
|2.046.204
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|359.595
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|890.534
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|8.671.598
|% -9,95
|
|UZERB
|4,19
|51.717
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,97
|509.712.635
|% -0,51
|
|TUPRS
|79,75
|323.111.109
|% 1,72
|
|THYAO
|10,94
|231.713.021
|% -1,80
|
|GARAN
|6,83
|218.635.202
|% -1,44
|
|ASELS
|17,22
|217.075.224
|% -2,10
|
|EKGYO
|1,97
|509.712.635
|% -0,51
|
|TSKB
|1,09
|98.771.652
|% -2,68
|
|DOHOL
|2,06
|171.278.121
|% 1,48
|
|YKBNK
|2,06
|136.139.360
|% -2,37
|
|KARSN
|3,16
|194.450.987
|% -3,95
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3701
|7,3746
|% 0,46
|
|Euro
|8,7003
|8,7073
|% 0,34
|
|Sterlin
|9,6070
|9,6552
|% 0,48
|
|Frank
|8,0633
|8,1119
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9597
|1,9695
|% 0,43
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|-4,57
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,02
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,78
|26,82
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,19
|
|B. Petrol
|44,67
|44,67
|-0,29
|