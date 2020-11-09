***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2020 16:06
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887174
BIST
16:211.233
En Yüksek
|Değişim
|: 3,44%
|| 40,98
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.235
En Düşük
1.211
16:218,0510
En Yüksek
|Değişim
|: -5,50%
|| -0,4683
|Açılış
|: 8,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0021
16:219,5818
En Yüksek
|Değişim
|: -5,38%
|| -0,5446
|Açılış
|: 9,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5092
16:21489,26
En Yüksek
|Değişim
|: -8,52%
|| -45,56
|Açılış
|: 489,26
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
488,85
BIST En Aktif Hisseler16:21
|TAVHL
|15,95
|330.423.976
|% 10,00
|
|DOCO
|337,70
|153.554.644
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.342,40
|67.332.838
|% 10,00
|
|MARTI
|2,64
|17.095.624
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|19.602.849
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,53
|387.082.914
|% -15,00
|
|EUYO
|8,46
|966.030
|% -10,00
|
|RTALB
|43,16
|258.498.159
|% -9,97
|
|GLRYH
|13,32
|21.385.972
|% -9,63
|
|KLGYO
|10,90
|193.092.572
|% -8,79
|
|GARAN
|7,51
|4.027.833.799
|% 7,59
|
|THYAO
|10,68
|1.733.996.970
|% 9,99
|
|PETKM
|4,45
|1.506.352.943
|% 3,73
|
|YKBNK
|2,50
|1.091.427.546
|% 7,30
|
|AKBNK
|5,41
|1.079.763.070
|% 7,77
|
|GARAN
|7,51
|4.027.833.799
|% 7,59
|
|YKBNK
|2,50
|1.091.427.546
|% 7,30
|
|PETKM
|4,45
|1.506.352.943
|% 3,73
|
|SKBNK
|1,53
|387.082.914
|% -15,00
|
|ODAS
|3,68
|847.704.995
|% 2,22
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0471
|8,0510
|% -5,50
|
|Euro
|9,5673
|9,5818
|% -5,38
|
|Sterlin
|10,5761
|10,6291
|% -5,33
|
|Frank
|8,8413
|8,8945
|% -6,22
|
|Riyal
|2,1403
|2,1510
|% -5,49
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|-58,84
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-43,01
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-281,00
|
|Tam
|3.253
|3.339
|-292,07
|
|Yarım
|1.572
|1.615
|-141,28
|
|Çeyrek
|789
|808
|-70,64
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,59
|-1,03
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,66
|
|B. Petrol
|43,29
|43,29
|3,84
|
Seans Raporu
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