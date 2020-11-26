***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.11.2020 16:00
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890137
BIST
16:021.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,34
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.338
En Düşük
1.326
16:027,8906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0616
|Açılış
|: 7,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,8461
16:029,4021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0795
|Açılış
|: 9,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,3511
16:02460,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,81
|Açılış
|: 460,16
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
457,67
BIST En Aktif Hisseler16:02
|LOGO
|108,90
|63.294.762
|% 10,00
|
|COSMO
|7,81
|310.967
|% 10,00
|
|SELEC
|10,68
|175.156.342
|% 9,99
|
|EGPRO
|26,64
|50.352.855
|% 9,99
|
|CASA
|97,40
|3.373.644
|% 9,99
|
|POLTK
|383,40
|638.643
|% -9,98
|
|ORMA
|11,74
|40.350
|% -9,97
|
|IZTAR
|13,76
|1.564.663
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|523.806
|% -9,95
|
|ETILR
|4,07
|255.029
|% -9,76
|
|GARAN
|9,20
|2.437.214.659
|% 1,43
|
|KRDMD
|5,14
|1.385.078.292
|% -1,15
|
|THYAO
|12,04
|1.261.383.597
|% 0,42
|
|YKBNK
|3,03
|1.162.198.007
|% 0,66
|
|GUBRF
|51,55
|778.426.977
|% 9,91
|
|YKBNK
|3,03
|1.162.198.007
|% 0,66
|
|KRDMD
|5,14
|1.385.078.292
|% -1,15
|
|GARAN
|9,20
|2.437.214.659
|% 1,43
|
|TSKB
|2,65
|514.626.878
|% -2,21
|
|EKGYO
|2,05
|338.715.262
|% 0,00
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8847
|7,8906
|% -0,77
|
|Euro
|9,3857
|9,4021
|% -0,84
|
|Sterlin
|10,5036
|10,5563
|% -1,09
|
|Frank
|8,6499
|8,7020
|% -0,85
|
|Riyal
|2,0985
|2,1090
|% -0,75
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|6,63
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.096
|-45,00
|
|Tam
|3.039
|3.115
|-42,35
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-20,48
|
|Çeyrek
|737
|754
|-10,25
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,36
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|-0,06
|
|B. Petrol
|47,85
|47,85
|-0,68
|
Seans Raporu
16:02
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16:14QNBFL
Yüzde 9.96 oranında artışla 155.70 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 272 adet işlem
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16:13AKYHO
Yüzde 7.46 oranında artışla 6.48 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 321, 567 adet işlem
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16:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 25 artarak (% 0.63 ) 1, 480
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16:12XU100
Endeks 1, 332 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 18, 703.00 milyon TL de
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16:10TKNSA
Yüzde 9.98 oranında artışla 10.03 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 001, 794 adet işlem