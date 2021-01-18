***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2021 10:01
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902960
BIST
10:021.520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -4,31
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.525
En Düşük
1.520
10:027,5104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0518
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5148
En Düşük
7,4427
10:029,0788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0670
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0818
En Düşük
8,9816
10:02443,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,20
|Açılış
|: 442,97
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
444,36
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler10:02
|YGYO
|1,98
|4.371.054
|% 10,00
|
|SODSN
|38,72
|482.993
|% 10,00
|
|INVEO
|85,65
|16.365.629
|% 9,95
|
|SNKRN
|29,42
|1.583.473
|% 9,94
|
|YYAPI
|2,56
|22.901.205
|% 9,87
|
|OYLUM
|4,56
|176.467
|% -5,20
|
|SUMAS
|65,00
|614.120
|% -5,04
|
|LUKSK
|35,20
|218.102
|% -4,76
|
|CRFSA
|70,30
|290.258
|% -3,90
|
|UMPAS
|2,89
|52.800
|% -3,67
|
|KOZAL
|117,10
|80.736.245
|% 0,86
|
|KRDMD
|6,75
|65.786.617
|% 2,12
|
|FENER
|44,70
|56.346.241
|% 6,68
|
|THYAO
|13,21
|37.748.901
|% -0,15
|
|SKBNK
|1,59
|28.140.659
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,59
|28.140.659
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,75
|65.786.617
|% 2,12
|
|YYAPI
|2,56
|22.901.205
|% 9,87
|
|TSKB
|1,90
|13.395.978
|% 1,06
|
|IHLGM
|1,40
|8.651.299
|% 1,45
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5046
|7,5104
|% 0,69
|
|Euro
|9,0704
|9,0788
|% 0,74
|
|Sterlin
|10,1402
|10,1910
|% 0,39
|
|Frank
|8,3768
|8,4272
|% 0,50
|
|Riyal
|1,9927
|2,0027
|% 0,52
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|11,18
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,69
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,12
|
|B. Petrol
|54,91
|54,91
|-0,19
|