***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.09.2021 12:56
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962970
BIST
14:401.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 7,99
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.444
En Düşük
1.428
14:408,4523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0099
|Açılış
|: 8,4580
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4467
14:4010,0274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0107
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
14:40489,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,12
|Açılış
|: 489,86
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler14:40
|ORCAY
|14,33
|158.631.709
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.773.674
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.517.090
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.170.955
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|9.490.764
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BURCE
|22,54
|24.295.747
|% -4,25
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|GARAN
|9,47
|1.034.736.992
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,53
|521.754.054
|% 0,00
|
|THYAO
|12,45
|344.358.319
|% 0,24
|
|KRDMD
|7,29
|337.186.174
|% 0,41
|
|HALKB
|4,77
|301.859.087
|% 2,14
|
|YKBNK
|2,53
|521.754.054
|% 0,00
|
|GARAN
|9,47
|1.034.736.992
|% 0,64
|
|HALKB
|4,77
|301.859.087
|% 2,14
|
|IHLAS
|0,60
|30.389.680
|% -1,64
|
|ODAS
|1,48
|69.317.060
|% 2,07
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4505
|8,4523
|% -0,12
|
|Euro
|10,0177
|10,0274
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,6599
|11,7184
|% 0,38
|
|Frank
|9,1717
|9,2270
|% 0,38
|
|Riyal
|2,2504
|2,2617
|% 0,07
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,22
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.227
|3.308
|21,48
|
|Yarım
|1.560
|1.600
|10,39
|
|Çeyrek
|782
|800
|5,19
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,29
|0,35
|
Seans Raporu
14:40
daha fazla
-
14:53PENGD
Yüzde 4.72 oranında artışla 3.33 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 943, 489 adet işlem
-
14:52EGEPO
Yüzde 5.13 oranında artışla 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 113, 440 adet işlem
-
14:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, PGSUS, VESTL
-
14:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, HALKB, TCELL
-
14:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 64 artarak (% 0.45 ) 1, 266