***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2021 12:29
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965689
BIST
13:291.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,00
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
13:298,8618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0085
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
13:2910,3050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0350
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3150
En Düşük
10,3000
13:29497,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,69
|Açılış
|: 497,01
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,32
En Düşük
493,91
BIST En Aktif Hisseler13:29
|MANAS
|17,29
|20.629.255
|% 9,99
|
|BEYAZ
|8,99
|8.295.344
|% 9,90
|
|ATAGY
|3,93
|3.759.873
|% 9,78
|
|EUYO
|3,71
|6.799.759
|% 9,76
|
|ISBIR
|56,00
|1.432.769
|% 9,16
|
|KTSKR
|41,04
|112.034.270
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|523.364
|% -9,98
|
|HURGZ
|2,34
|26.143.390
|% -9,65
|
|DIRIT
|3,76
|500.973
|% -9,18
|
|GARFA
|13,12
|5.274.475
|% -8,25
|
|THYAO
|13,84
|635.689.265
|% 0,44
|
|GARAN
|8,96
|546.030.375
|% 1,36
|
|KOZAL
|97,45
|331.001.350
|% 3,29
|
|TUPRS
|112,40
|265.453.878
|% -0,44
|
|ORCAY
|18,40
|256.769.036
|% -3,41
|
|GARAN
|8,96
|546.030.375
|% 1,36
|
|YKBNK
|2,36
|130.525.971
|% 0,85
|
|THYAO
|13,84
|635.689.265
|% 0,44
|
|PEKGY
|0,96
|36.654.164
|% 0,00
|
|TSKB
|1,20
|42.279.360
|% 1,69
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8558
|8,8618
|% -0,10
|
|Euro
|10,2950
|10,3050
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,9433
|12,0032
|% -0,19
|
|Frank
|9,5026
|9,5599
|% 0,01
|
|Riyal
|2,3547
|2,3665
|% -0,08
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|10,68
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.289
|3.338
|13,00
|
|Tam
|3.275
|3.358
|18,91
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|9,15
|
|Çeyrek
|794
|812
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,38
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|77,81
|77,81
|-0,54
|