***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.05.2022 16:57
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033582
BIST
17:162.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 14,94
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
17:1616,3981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0179
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
17:1617,5718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0939
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5195
17:16973,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,38
|Açılış
|: 973,05
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
971,63
BIST En Aktif Hisseler17:16
|MRGYO
|1,54
|22.544.510
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.381.927
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|44.166.066
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|7.006.188
|% 9,96
|
|RYSAS
|6,42
|52.392.948
|% 9,93
|
|AKFGY
|2,23
|279.801.216
|% -9,72
|
|KZBGY
|69,95
|32.219.721
|% -9,68
|
|OTTO
|32,50
|539.936
|% -8,19
|
|SNPAM
|7,10
|619.592
|% -8,15
|
|AVGYO
|3,08
|26.875.843
|% -8,06
|
|THYAO
|49,12
|6.051.302.976
|% -0,81
|
|TUPRS
|272,50
|2.571.424.991
|% 5,21
|
|SISE
|20,76
|1.969.429.142
|% 0,52
|
|GARAN
|14,59
|1.739.258.847
|% 1,53
|
|SASA
|35,74
|1.737.179.539
|% 4,56
|
|EKGYO
|2,79
|1.260.569.449
|% 3,72
|
|DOHOL
|3,99
|1.088.692.087
|% 1,01
|
|TSKB
|2,23
|562.357.567
|% 5,69
|
|YKBNK
|4,61
|1.149.828.018
|% 1,32
|
|KARSN
|7,09
|1.582.930.667
|% -2,48
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3913
|16,3981
|% 0,11
|
|Euro
|17,5513
|17,5718
|% -0,53
|
|Sterlin
|20,5687
|20,6719
|% -0,46
|
|Frank
|17,0203
|17,1229
|% -0,11
|
|Riyal
|4,3570
|4,3788
|% 0,08
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-12,44
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-4,30
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,79
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|-0,07
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,66
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:31OZGYO
Yüzde 5.38 oranında artışla 2.35 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 732, 344 adet işlem
-
17:30DGNMO
Yüzde 4.02 oranında artışla 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 277, 386 adet işlem
-
17:29METUR
Yüzde 7.79 oranında artışla 4.43 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 025, 580 adet işlem
-
17:28OZGYO
Yüzde 4.48 oranında artışla 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 220, 231 adet işlem
-
17:27PINSU
Yüzde 4.16 oranında artışla 4.51 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 276, 040 adet işlem