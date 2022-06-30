***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2022 14:04
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040308
BIST
14:142.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -23,40
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.376
14:1416,6876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0494
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
14:1417,3741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0136
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
14:14969,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,25
|Açılış
|: 969,26
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler14:12
|RTALB
|7,46
|96.132.067
|% 9,87
|
|YGGYO
|22,82
|7.145.115
|% 9,61
|
|ALMAD
|3,11
|1.187.998
|% 9,12
|
|BMSCH
|10,66
|85.399.687
|% 7,68
|
|PEGYO
|1,86
|31.784.392
|% 7,51
|
|LIDFA
|11,34
|29.874.555
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.144.255
|% -9,98
|
|BERA
|14,59
|370.079.850
|% -8,30
|
|BASCM
|3,52
|228.588
|% -6,88
|
|EKIZ
|5,61
|130.352
|% -6,81
|
|THYAO
|45,74
|2.274.146.233
|% -0,95
|
|SISE
|21,42
|2.117.791.534
|% 3,58
|
|EREGL
|26,60
|749.006.538
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,70
|740.041.816
|% 6,72
|
|KRDMD
|11,00
|610.615.795
|% -1,43
|
|EKGYO
|2,70
|740.041.816
|% 6,72
|
|YKBNK
|4,29
|464.557.837
|% 0,00
|
|ODAS
|2,82
|307.829.242
|% -2,76
|
|SISE
|21,42
|2.117.791.534
|% 3,58
|
|TSKB
|1,94
|192.554.440
|% -3,96
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6569
|16,6647
|% 0,16
|
|Euro
|17,3305
|17,3592
|% -0,16
|
|Sterlin
|20,0747
|20,1753
|% -0,21
|
|Frank
|17,2747
|17,3788
|% -0,50
|
|Riyal
|4,4197
|4,4419
|% -0,07
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-6,29
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-5,23
|
|Cumhuriyet
|6.475
|6.573
|-26,00
|
|Tam
|6.473
|6.562
|-79,00
|
|Yarım
|3.168
|3.208
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.604
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|20,48
|20,52
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,91
|-0,20
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,68
|
Seans Raporu
14:12
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