***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.09.2022 17:20
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062383
BIST
17:083.645
En Yüksek
|Değişim
|: 3,51%
|| 123,66
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.649
En Düşük
3.544
17:0818,2451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0104
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
17:0818,4820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1659
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
17:081.012,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,40
|Açılış
|: 1.012,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.017,00
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler17:08
|BRYAT
|504,90
|136.418.905
|% 10,00
|
|VKFYO
|6,71
|27.707.098
|% 10,00
|
|RODRG
|33,22
|9.731.214
|% 10,00
|
|CMENT
|61,70
|1.755.123
|% 9,98
|
|HKTM
|38,84
|65.366.160
|% 9,97
|
|ASUZU
|294,30
|489.647.118
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.330.352
|% -10,00
|
|SEKUR
|21,08
|47.740.315
|% -8,90
|
|BRKO
|2,23
|630.591
|% -7,08
|
|MEDTR
|23,72
|23.756.421
|% -6,98
|
|AKBNK
|17,25
|10.771.070.574
|% 8,35
|
|ISCTR
|12,66
|10.154.606.376
|% 1,77
|
|YKBNK
|9,69
|6.858.684.023
|% 6,13
|
|EREGL
|33,52
|6.590.589.169
|% 3,27
|
|ASELS
|32,24
|6.167.889.420
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,34
|5.376.266.402
|% 4,50
|
|ISCTR
|12,66
|10.154.606.376
|% 1,77
|
|YKBNK
|9,69
|6.858.684.023
|% 6,13
|
|AKBNK
|17,25
|10.771.070.574
|% 8,35
|
|KRDMD
|15,28
|4.024.613.404
|% 7,15
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2185
|18,2451
|% 0,06
|
|Euro
|18,4728
|18,4820
|% 0,91
|
|Sterlin
|21,2508
|21,3574
|% 0,86
|
|Frank
|19,0523
|19,1671
|% 0,71
|
|Riyal
|4,8356
|4,8599
|% -0,06
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|8,43
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.013
|5,56
|
|Cumhuriyet
|6.764
|6.866
|22,00
|
|Tam
|6.803
|6.852
|23,00
|
|Yarım
|3.315
|3.348
|10,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.675
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,71
|19,73
|0,88
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|0,49
|
|B. Petrol
|94,72
|94,72
|1,88
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:23HURGZ
Yüzde 9.65 oranında artışla 2.50 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 430, 257 adet işlem
-
17:21VKFYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 6.71 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 274, 031 adet işlem
-
17:20TUKAS
Yüzde 9.87 oranında artışla 12.36 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 193, 491 adet işlem
-
17:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 151, 7 artarak (% 3.92 ) 4, 018
-
17:19XU100
Endeks 3, 642 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 43 üstünde . İşlem hacmi 103, 994.00 milyon TL de