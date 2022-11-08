***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.11.2022 15:20
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077965
BIST
16:044.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 57,64
|Açılış
|: 4.332
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
16:0418,6086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1316
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
16:0418,6151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0801
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
16:041.000,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,00
|Açılış
|: 1.000,15
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.001,12
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler16:02
|GUBRF
|162,80
|768.662.263
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|30.106.629
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|CELHA
|25,32
|36.398.958
|% 9,99
|
|DESA
|42,98
|32.964.234
|% 9,98
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|SILVR
|31,60
|51.720.466
|% -8,41
|
|EREGL
|35,92
|11.189.831.340
|% -1,91
|
|THYAO
|113,90
|10.635.564.659
|% 6,25
|
|EKGYO
|5,05
|5.744.828.133
|% 5,43
|
|ASELS
|36,58
|4.868.121.574
|% 2,58
|
|KRDMD
|13,17
|4.047.068.100
|% -4,91
|
|EKGYO
|5,05
|5.744.828.133
|% 5,43
|
|EREGL
|35,92
|11.189.831.340
|% -1,91
|
|KRDMD
|13,17
|4.047.068.100
|% -4,91
|
|SKBNK
|2,13
|585.732.620
|% 2,40
|
|ISCTR
|9,25
|2.416.368.219
|% 0,00
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6030
|18,6055
|% 0,70
|
|Euro
|18,6087
|18,6145
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,2336
|21,3401
|% 0,08
|
|Frank
|18,6735
|18,7859
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9348
|4,9595
|% 0,62
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|-2,43
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|4,57
|
|Cumhuriyet
|6.660
|6.761
|-27,00
|
|Tam
|6.694
|6.742
|-6,00
|
|Yarım
|3.262
|3.296
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,77
|20,81
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,39
|12,41
|0,05
|
|B. Petrol
|97,48
|97,48
|-0,44
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 75, 18 artarak (% 1.59 ) 4, 813
-
16:16XU100
Endeks 4, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 31 üstünde . İşlem hacmi 93, 424.00 milyon TL de
-
16:16RYSAS
Yüzde 6.11 oranında artışla 14.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 885, 082 adet işlem
-
16:13CELHA
Yüzde 9.99 oranında artışla 25.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 493, 980 adet işlem
-
16:11BAGFS
Yüzde 6.09 oranında artışla 42.48 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 674, 061 adet işlem