***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 10:09
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092979
BIST
18:055.627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.698
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.705
En Düşük
5.610
18:0518,7388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0171
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8900
|
18,8040
En Düşük
18,6882
18:0519,8467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0806
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1600
|
19,9376
En Düşük
19,7379
18:051.112,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,57
|Açılış
|: 1.112,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.113,64
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AFYON
|9,04
|227.943.165
|% 0,00
|
|AGYO
|5,51
|21.071.337
|% 0,00
|
|AGHOL
|109,00
|126.282.071
|% 0,00
|
|AKYHO
|3,00
|20.304.635
|% 0,00
|
|ALFAS
|270,00
|142.700.674
|% 0,00
|
|AFYON
|9,04
|227.943.165
|% 0,00
|
|AGYO
|5,51
|21.071.337
|% 0,00
|
|AGHOL
|109,00
|126.282.071
|% 0,00
|
|AKYHO
|3,00
|20.304.635
|% 0,00
|
|ALFAS
|270,00
|142.700.674
|% 0,00
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% 0,00
|
|THYAO
|147,40
|10.925.716.712
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 0,00
|
|ASELS
|69,10
|8.940.408.395
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.094.812
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.094.812
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 0,00
|
|PETKM
|20,48
|6.992.769.481
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,73
|3.553.385.374
|% 0,00
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7303
|18,7388
|% 0,09
|
|Euro
|19,8185
|19,8467
|% 0,41
|
|Sterlin
|22,3846
|22,4969
|% 0,20
|
|Frank
|19,9975
|20,1180
|% 0,41
|
|Riyal
|4,9675
|4,9924
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|11,24
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|6,57
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.530
|7.599
|24,00
|
|Yarım
|3.647
|3.714
|11,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.857
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,50
|14,52
|0,09
|
|B. Petrol
|81,72
|81,72
|-0,38
|