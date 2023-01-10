***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 17:22
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099517
BIST
17:085.093
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -78,34
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
17:0818,7788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0082
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
17:0820,1855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0366
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
17:081.131,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,76
|Açılış
|: 1.131,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler17:08
|EUHOL
|2,33
|94.636.207
|% 12,02
|
|SDTTR
|51,50
|4.239.274
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|32.499.110
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|27.284.706
|% 10,00
|
|OZSUB
|17,17
|22.621.884
|% 9,99
|
|GOZDE
|23,40
|529.907.132
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.826.538
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|BFREN
|4.633,70
|194.578.992
|% -9,97
|
|FLAP
|13,54
|205.548.072
|% -9,91
|
|ASELS
|58,90
|6.019.749.581
|% -0,34
|
|THYAO
|135,40
|5.754.313.065
|% -2,17
|
|EREGL
|39,36
|5.688.894.677
|% -1,16
|
|KRDMD
|18,69
|4.525.453.330
|% -0,53
|
|KOZAL
|583,80
|3.733.177.587
|% -1,58
|
|EKGYO
|8,70
|3.533.298.957
|% -0,34
|
|YKBNK
|9,73
|3.119.521.911
|% -3,85
|
|KRDMD
|18,69
|4.525.453.330
|% -0,53
|
|SKBNK
|2,83
|482.194.033
|% -0,35
|
|AKBNK
|17,59
|2.780.953.223
|% -1,24
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7691
|18,7788
|% 0,04
|
|Euro
|20,1724
|20,1855
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,7114
|22,8253
|% -0,34
|
|Frank
|20,2326
|20,3544
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9845
|5,0095
|% 0,08
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|3,35
|
|Altın Gr.
|1.129
|1.130
|0,54
|
|Cumhuriyet
|7.617
|7.732
|-28,00
|
|Tam
|7.649
|7.702
|-6,00
|
|Yarım
|3.716
|3.768
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.884
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,59
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|79,98
|79,98
|0,33
|
Seans Raporu
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