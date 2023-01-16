***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.01.2023 10:00
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102423
BIST
11:145.026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 41,43
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.050
En Düşük
4.981
11:1418,7924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 18,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
11:1420,3168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0341
|Açılış
|: 20,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,3073
11:141.156,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,92
|Açılış
|: 1.156,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.155,68
BIST En Aktif Hisseler11:14
|SDTTR
|75,35
|337.131.456
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.431.539
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|18.730.954
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.213.307
|% 10,00
|
|VKING
|32,66
|525.042
|% 9,97
|
|ODAS
|8,34
|1.193.886.077
|% -9,74
|
|ULUFA
|7,02
|1.181.971
|% -8,12
|
|UZERB
|170,20
|274.703
|% -6,17
|
|BRKO
|5,40
|153.641
|% -4,59
|
|CANTE
|114,50
|6.033.035
|% -4,50
|
|THYAO
|136,00
|1.608.915.779
|% 0,97
|
|ASELS
|56,50
|1.221.713.756
|% 2,26
|
|ODAS
|8,34
|1.193.886.077
|% -9,74
|
|KOZAL
|548,80
|1.100.620.029
|% 3,35
|
|KRDMD
|18,73
|1.092.225.206
|% 0,32
|
|ODAS
|8,34
|1.193.886.077
|% -9,74
|
|EKGYO
|8,05
|965.739.225
|% 2,16
|
|YKBNK
|9,52
|946.323.692
|% 3,37
|
|KRDMD
|18,73
|1.092.225.206
|% 0,32
|
|SKBNK
|2,72
|145.631.614
|% 3,42
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7898
|18,7924
|% 0,05
|
|Euro
|20,3094
|20,3168
|% -0,17
|
|Sterlin
|22,8751
|22,9898
|% -0,15
|
|Frank
|20,2058
|20,3276
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9863
|5,0113
|% 0,02
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.157
|-3,27
|
|Cumhuriyet
|7.857
|7.976
|79,00
|
|Tam
|7.810
|7.874
|64,00
|
|Yarım
|3.806
|3.853
|31,00
|
|Çeyrek
|1.909
|1.926
|15,00
|