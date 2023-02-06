***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.02.2023 11:01
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109787
BIST
15:224.766
En Yüksek
|Değişim
|: -4,63%
|| -231,51
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.748
15:2218,8298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 19,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
15:2220,2981
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0134
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,2537
15:221.133,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,29
|Açılış
|: 1.133,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler15:20
|KONYA
|2.694,90
|89.461.769
|% 10,00
|
|OYAKC
|22,66
|266.519.481
|% 10,00
|
|CMENT
|63,80
|883.654
|% 10,00
|
|NIBAS
|14,31
|26.595.831
|% 9,99
|
|CMBTN
|460,60
|21.685.728
|% 9,95
|
|GUBRF
|185,50
|473.846.593
|% -10,00
|
|SDTTR
|90,90
|77.379.266
|% -10,00
|
|SEKFK
|9,12
|4.618.976
|% -9,97
|
|VKING
|40,44
|3.744.310
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,38
|34.463.202
|% -9,89
|
|THYAO
|138,10
|1.716.390.872
|% -3,22
|
|EREGL
|38,56
|1.123.234.211
|% -1,78
|
|SISE
|40,66
|1.064.498.080
|% -5,53
|
|TUPRS
|566,30
|995.737.138
|% -5,46
|
|KOZAL
|500,60
|724.422.199
|% -6,87
|
|EKGYO
|6,86
|383.122.183
|% -5,64
|
|YKBNK
|8,54
|404.409.841
|% -5,32
|
|AKBNK
|15,74
|717.579.945
|% -4,66
|
|ALBRK
|3,14
|114.155.741
|% -3,98
|
|KRDMD
|16,31
|507.737.277
|% -0,24
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8281
|18,8318
|% 0,06
|
|Euro
|20,2837
|20,2900
|% -0,11
|
|Sterlin
|22,6130
|22,7264
|% 0,01
|
|Frank
|20,2419
|20,3639
|% 0,02
|
|Riyal
|5,0030
|5,0281
|% 0,04
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|8,02
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|5,56
|
|Cumhuriyet
|7.731
|7.773
|-7,00
|
|Tam
|7.744
|7.795
|-66,00
|
|Yarım
|3.783
|3.814
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.892
|1.907
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,46
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,58
|13,60
|0,07
|
|B. Petrol
|80,48
|80,48
|0,54
|