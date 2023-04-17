***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.04.2023 10:01
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139141
BIST
11:175.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 21,82
|Açılış
|: 5.112
|
|Önceki Kapanış
|: 5.093
|
5.120
En Düşük
5.068
11:1719,3844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0341
|Açılış
|: 19,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0750
|
19,5831
En Düşük
19,3356
11:1721,2997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0159
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0400
|
21,5489
En Düşük
21,2405
11:171.253,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,24
|Açılış
|: 1.253,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,12
|
1.262,33
En Düşük
1.243,57
BIST En Aktif Hisseler11:17
|CVKMD
|139,70
|3.454.641
|% 10,00
|
|KOZAL
|24,64
|2.660.303.269
|% 10,00
|
|KOZAA
|49,54
|1.298.647.801
|% 9,99
|
|KOPOL
|32,58
|2.099.097
|% 9,99
|
|ATAGY
|5,09
|6.726.078
|% 9,94
|
|IMASM
|396,50
|66.871.538
|% -9,99
|
|DGGYO
|34,50
|13.945.148
|% -8,34
|
|LIDER
|111,40
|14.783.386
|% -7,17
|
|SONME
|31,10
|6.189.454
|% -6,04
|
|BURVA
|35,02
|25.381.082
|% -5,35
|
|KOZAL
|24,64
|2.660.303.269
|% 10,00
|
|KOZAA
|49,54
|1.298.647.801
|% 9,99
|
|THYAO
|135,10
|1.127.804.105
|% 0,52
|
|GESAN
|83,50
|553.794.442
|% -2,79
|
|AKBNK
|17,86
|545.201.912
|% 1,65
|
|KOZAL
|24,64
|2.660.303.269
|% 10,00
|
|EKGYO
|6,87
|317.560.661
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,50
|102.132.363
|% 1,21
|
|ISCTR
|12,24
|430.913.044
|% 0,99
|
|ZOREN
|5,24
|176.543.762
|% 4,59
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3739
|19,3789
|% 0,15
|
|Euro
|21,3031
|21,3278
|% 0,21
|
|Sterlin
|23,9664
|24,0866
|% 0,07
|
|Frank
|21,5976
|21,7278
|% 0,16
|
|Riyal
|5,1495
|5,1753
|% 0,12
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.012
|2.012
|7,82
|
|Altın Gr.
|1.253
|1.253
|6,17
|
|Cumhuriyet
|8.765
|8.898
|-28,00
|
|Tam
|8.797
|8.888
|97,00
|
|Yarım
|4.296
|4.349
|47,00
|
|Çeyrek
|2.148
|2.174
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,54
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|15,91
|15,93
|0,14
|
|B. Petrol
|86,27
|86,27
|-0,04
|
Seans Raporu
11:17
daha fazla
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11:32ALFAS
Yüzde 5.67 oranında artışla 357.70 lira fiyatla işlem gören hissede 992, 239 adet işlem
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11:31AKENR
Yüzde 4.58 oranında artışla 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 565, 343 adet işlem
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11:30IPEKE
Yüzde 9.94 oranında artışla 32.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 800, 718 adet işlem
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11:28XU100
Endeks 5, 117 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 15, 674.00 milyon TL de
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11:28AKENR
Yüzde 4.79 oranında artışla 5.03 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 256, 843 adet işlem