***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.06.2023 10:01
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157925
BIST
10:115.681
En Düşük
|Değişim
|: 0,97%
|| 54,84
|Açılış
|: 5.674
|
|Önceki Kapanış
|: 5.626
|
5.666
En Yüksek
5.691
10:1123,6468
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,2634
|Açılış
|: 23,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3500
|
23,7625
En Düşük
23,4260
10:1125,4628
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,3098
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,1500
|
25,5333
En Düşük
25,2290
10:111.490,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 15,61
|Açılış
|: 1.490,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474,46
|
1.497,73
En Düşük
1.476,79
BIST En Aktif Hisseler10:09
|BURVA
|65,05
|4.136.269
|% 9,97
|
|YEOTK
|77,40
|50.032.203
|% 9,94
|
|EUREN
|10,50
|47.273.683
|% 8,02
|
|YAPRK
|52,85
|5.813.262
|% 7,68
|
|AYEN
|26,98
|13.604.617
|% 7,23
|
|DOGUB
|12,25
|8.610.917
|% -9,99
|
|COSMO
|74,00
|106.960
|% -3,65
|
|AKYHO
|2,15
|3.726.233
|% -2,71
|
|GSRAY
|7,47
|29.248.745
|% -2,61
|
|ORCAY
|7,35
|3.830.202
|% -2,39
|
|THYAO
|180,50
|1.089.012.473
|% 2,04
|
|EREGL
|37,74
|365.439.822
|% 1,62
|
|TTKOM
|19,55
|252.653.549
|% 0,31
|
|ASELS
|55,40
|223.038.859
|% -0,36
|
|KRDMD
|22,30
|217.218.503
|% 0,63
|
|EKGYO
|8,10
|172.206.843
|% 0,87
|
|AVOD
|3,47
|67.392.082
|% 4,20
|
|TTKOM
|19,55
|252.653.549
|% 0,31
|
|YKBNK
|12,37
|151.348.782
|% -0,08
|
|KRDMD
|22,30
|217.218.503
|% 0,63
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6431
|23,6512
|% 1,15
|
|Euro
|25,4361
|25,4911
|% 1,34
|
|Sterlin
|29,6646
|29,8134
|% 1,18
|
|Frank
|26,0831
|26,2402
|% 1,11
|
|Riyal
|6,2871
|6,3186
|% 1,15
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-1,81
|
|Altın Gr.
|1.491
|1.491
|16,74
|
|Cumhuriyet
|9.883
|10.031
|50,00
|
|Tam
|9.830
|10.081
|-15,45
|
|Yarım
|4.856
|4.927
|58,00
|
|Çeyrek
|2.420
|2.463
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,12
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|18,37
|18,38
|0,12
|
|B. Petrol
|74,00
|74,00
|-0,79
|
Seans Raporu
10:09
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