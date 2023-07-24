***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.07.2023 11:46
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174496
BIST
'
14:396.757
En Düşük
|Değişim
|: 1,04%
|| 69,23
|Açılış
|: 6.730
|
|Önceki Kapanış
|: 6.688
|
6.690
En Yüksek
6.808
14:3926,9538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0143
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0146
En Düşük
26,8677
14:3929,9414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0198
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1500
|
30,1032
En Düşük
29,8358
14:391.705,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,70
|Açılış
|: 1.705,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.701,33
|
1.705,24
En Düşük
1.694,42
BIST En Aktif Hisseler14:39
|ASTOR
|106,70
|1.827.804.370
|% 10,00
|
|CWENE
|278,30
|664.188.925
|% 10,00
|
|OYAYO
|33,88
|14.042.427
|% 10,00
|
|ZEDUR
|55,00
|17.335.245
|% 10,00
|
|HKTM
|68,25
|208.691.460
|% 9,99
|
|BURCE
|191,40
|329.274.176
|% -9,97
|
|VKFYO
|30,92
|7.696.662
|% -9,96
|
|EUYO
|13,30
|1.748.219
|% -9,95
|
|EUKYO
|8,20
|1.870.140
|% -9,89
|
|VANGD
|11,60
|4.998.780
|% -9,45
|
|THYAO
|225,40
|6.183.758.040
|% 0,81
|
|TUPRS
|93,35
|3.866.531.738
|% 2,13
|
|SASA
|62,25
|3.137.301.601
|% 2,22
|
|CANTE
|19,55
|2.848.479.151
|% -5,56
|
|ASELS
|71,85
|2.619.448.214
|% -0,48
|
|ZOREN
|4,31
|1.448.169.448
|% 8,02
|
|EKGYO
|8,29
|1.590.509.826
|% 0,12
|
|ODAS
|10,74
|1.842.704.984
|% 3,77
|
|AKFGY
|5,20
|780.507.028
|% 0,39
|
|SKBNK
|2,98
|444.870.386
|% -0,67
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9481
|26,9538
|% -0,05
|
|Euro
|29,9234
|29,9414
|% -0,07
|
|Sterlin
|34,5371
|34,7103
|% -0,06
|
|Frank
|31,0639
|31,2511
|% 0,12
|
|Riyal
|7,1642
|7,2002
|% -0,05
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.967
|4,63
|
|Altın Gr.
|1.704
|1.705
|3,30
|
|Cumhuriyet
|11.344
|11.515
|-65,00
|
|Tam
|11.081
|11.189
|-120,00
|
|Yarım
|5.541
|5.620
|-60,00
|
|Çeyrek
|2.770
|2.810
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,65
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|21,35
|21,37
|0,01
|
|B. Petrol
|81,19
|81,19
|0,31
|
Seans Raporu
14:39
daha fazla
-
14:54SAYAS
Yüzde 5.33 oranında artışla 44.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 801, 691 adet işlem
-
14:53XU100
Endeks 6, 757 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 79, 454.00 milyon TL de
-
14:53FENER
Yüzde 6.03 oranında artışla 80.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 962, 733 adet işlem
-
14:52ENJSA
Yüzde 7.59 oranında artışla 47.94 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 151, 610 adet işlem
-
14:51BVSAN
Yüzde 7.23 oranında artışla 69.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 146, 761 adet işlem