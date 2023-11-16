***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2023 12:04
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218411
BIST
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15:577.796
En Düşük
|Değişim
|: 1,70%
|| 130,29
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.666
|
7.675
En Yüksek
7.798
15:5728,6926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0137
|Açılış
|: 28,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7350
|
28,7038
En Düşük
28,5794
15:5731,1782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0547
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1300
|
31,2398
En Düşük
31,0707
15:571.810,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 4,23
|Açılış
|: 1.810,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.806,48
|
1.816,00
En Düşük
1.803,79
BIST En Aktif Hisseler15:57
|ATATP
|78,25
|259.872.674
|% 9,98
|
|IZINV
|44,76
|20.863.332
|% 9,98
|
|EMNIS
|110,40
|1.391.592
|% 9,96
|
|ORGE
|60,70
|172.237.616
|% 9,96
|
|MARBL
|21,32
|72.738.787
|% 9,95
|
|CASA
|119,20
|38.218.738
|% -9,97
|
|ENSRI
|26,60
|7.759.752
|% -9,95
|
|AVHOL
|60,50
|283.821.323
|% -9,84
|
|MARKA
|30,00
|3.240.368
|% -9,64
|
|ARASE
|66,80
|913.806.270
|% -9,30
|
|THYAO
|241,50
|6.488.148.587
|% 2,50
|
|REEDR
|28,22
|3.619.598.219
|% 1,95
|
|TUPRS
|155,10
|3.193.822.098
|% 2,24
|
|SAHOL
|58,70
|3.088.324.866
|% 1,56
|
|MIATK
|726,50
|2.558.296.507
|% -6,86
|
|EKGYO
|7,58
|1.346.059.438
|% 1,20
|
|REEDR
|28,22
|3.619.598.219
|% 1,95
|
|ZOREN
|5,08
|607.407.384
|% 0,99
|
|YKBNK
|16,87
|1.458.059.419
|% 2,30
|
|ISCTR
|20,64
|1.678.014.536
|% 2,58
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6451
|28,6926
|% 0,05
|
|Euro
|31,1660
|31,1782
|% 0,18
|
|Sterlin
|35,4109
|35,5885
|% -0,19
|
|Frank
|32,0897
|32,2830
|% -0,19
|
|Riyal
|7,6215
|7,6597
|% -0,02
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,59
|23,63
|% 0,66
|
|Platin
|899,41
|900,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.036,01
|1.039,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,47
|80,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.964,87
|1.965,17
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:57
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16:12KUYAS
Yüzde 4.99 oranında artışla 65.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 182, 132 adet işlem
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16:09ARDYZ
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16:08XU100
Endeks 7, 792 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 52, 245.00 milyon TL de