***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıİTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarYönetim Kurulumuz, Denetimden Sorumlu Komite tarafından yapılan öneri üzerine, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2020 yılı hesap döneminin bağımsız denetimi için "İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." ile 1 (bir) yıllık sözleşme yapılmasına ve seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850931BIST