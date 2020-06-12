***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.06.2020 14:32
***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Denetimden Sorumlu Komite tarafından yapılan öneri üzerine, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2020 yılı hesap döneminin bağımsız denetimi için "İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." ile 1 (bir) yıllık sözleşme yapılmasına ve seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850931
BIST
14:56109.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 406,73
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
109.630
En Düşük
107.833
14:566,8334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0060
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
14:567,7283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0028
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
14:56381,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,38
|Açılış
|: 381,40
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|12,98
|25.133.401
|% 10,00
|
|RTALB
|30,14
|55.729.352
|% 10,00
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,73
|3.915.988
|% 9,94
|
|YYAPI
|1,00
|97.794.795
|% 9,89
|
|UMPAS
|0,81
|80.276
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,63
|1.292.907
|% -9,94
|
|EGCEY
|1,45
|777.748
|% -9,94
|
|YONGA
|29,20
|268.069
|% -9,54
|
|EGCYH
|0,96
|1.338.564
|% -9,43
|
|ASELS
|32,34
|712.448.156
|% 0,31
|
|GARAN
|8,15
|583.183.022
|% -0,12
|
|ECILC
|5,93
|505.696.781
|% 3,85
|
|PETKM
|3,96
|440.615.339
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,94
|432.824.967
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|300.308.996
|% 2,42
|
|EKGYO
|1,94
|432.824.967
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,57
|314.066.558
|% -0,63
|
|IEYHO
|0,71
|86.238.078
|% -2,74
|
|PETKM
|3,96
|440.615.339
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5952
|8,6383
|% -0,01
|
|Frank
|7,1901
|7,2334
|% -0,37
|
|Riyal
|1,8147
|1,8238
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|9,56
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,23
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.490
|4,80
|
|Tam
|2.537
|2.559
|4,90
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|2,40
|
|Çeyrek
|619
|625
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|38,86
|38,86
|0,31
|
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